ПриватБанк отримав системи StarLink — Finance.ua

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ПриватБанк отримав системи StarLink

Вчора 14:39Технології&Авто
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ПриватБанк отримав системи StarLinkПриватБанк отримав системи StarLink
Державний ПриватБанк отримав системи StarLink. Обладнання налаштовують.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«ПриватБанк використовує всі можливості для того, щоб уникнути можливих ризиків та забезпечити безперервну роботу за будь-яких обставин. Завдяки Ілону Маску та Шерон Іскі, голові наглядової ради ПриватБанку, ми отримали системи StarLink», — сказано в повідомленні.
Як зазначається, обладнання вже в Україні та в процесі налаштування.
Крім того, всі важливі ресурси, необхідні для безперервної діяльності банку та забезпечення його унікальної архітектури обслуговування, вже розподілені між різними регіонами Україні.
«Це нові кроки для забезпечення безпеки фінансової системи України», — додали в банку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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