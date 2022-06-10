Приват24 зупинить роботу: коли не працюватиме — Finance.ua
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Приват24 зупинить роботу: коли не працюватиме

Вчора 16:40Фінтех і Картки
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ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи у Приват24. Сервіси не працюватимуть у ніч на неділю, 12 червня.
Про це повідомляє прес-служба банку.
«Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку — додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні», — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, наприкінці квітня ПриватБанк завершив міграцію ІТ систем з фізичного центру зберігання даних у «хмару». Це зроблено, щоб мінімізувати залежність від фізичної присутності комп’ютерного обладнання в різних регіонах України, яке могло бути знищено під час війни.

Довідка Finance.ua:

  • Державні банки показали прибуток за 1-й квартал 2022 року. Переважно, це відбулося за рахунок ПриватБанку. Наразі Приват із великим відривом залишається найприбутковішим банком у країні. «ПриватБанк» +3 714 976 грн.
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За матеріалами: Finance.ua
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