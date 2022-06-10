Приват24 зупинить роботу: коли не працюватиме — Finance.ua

Приват24 зупинить роботу: коли не працюватиме

Вчора 16:40 — Фінтех і Картки

ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи у Приват24. Сервіси не працюватимуть у ніч на неділю, 12 червня.

Про це повідомляє прес-служба банку

«Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку — додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, наприкінці квітня ПриватБанк завершив міграцію ІТ систем з фізичного центру зберігання даних у «хмару». Це зроблено, щоб мінімізувати залежність від фізичної присутності комп’ютерного обладнання в різних регіонах України, яке могло бути знищено під час війни.

Довідка Finance.ua:

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До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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