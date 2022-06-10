Приват24 зупинить роботу: коли не працюватиме — Finance.ua

Нагадаємо, наприкінці квітня ПриватБанк завершив міграцію ІТ систем з фізичного центру зберігання даних у «хмару». Це зроблено, щоб мінімізувати залежність від фізичної присутності комп’ютерного обладнання в різних регіонах України, яке могло бути знищено під час війни.
Довідка
Finance.ua:
Державні банки показали прибуток за 1-й квартал 2022 року. Переважно, це відбулося за рахунок ПриватБанку. Наразі Приват із великим відривом залишається найприбутковішим банком у країні. «ПриватБанк» +3 714 976 грн.
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