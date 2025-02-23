Прискорення зростання цін в Україні: причини та наслідки — Finance.ua

Прискорення зростання цін в Україні: причини та наслідки Сьогодні 19:06 — Казна та Політика

Прискорення зростання цін в Україні: причини та наслідки

Головною причиною значного зростання цін в Україні у 2024 році стало підвищення тарифів на електроенергію після російських атак. Додатковим фактором стала погана врожайність.

Про це свідчить Моніторинг основних подій в економіці України (грудень 2024) Міністерства економіки.

Вплив війни на інфляцію

Як зазначили в міністерстві, в цілому впродовж 2024 року цінова динаміка була прийнятною і «прискорення інфляції до 12% річних наприкінці року було лише питанням часу зважаючи, що війна триває і завдає колосальних збитків економіці».

«Тому після чергової атаки й руйнувань вітчизняної енергетики воєнна природа інфляції почала не лише домінувати на ринку, а й стимулювати цінове зростання. У підсумку інфляційна динаміка вийшла за межі цілі Національного банку (5%), саме через попереднє подорожчання електроенергії (зростання витрат)», — вважають у Мінекономіки.

Додатково на ціни тиснула також і менша пропозиція деяких продуктів через вплив несприятливих погодних умов на врожайність сільгоспкультур, йдеться в моніторингу.

У моніторингу також зазначається, що за попередніми оцінками Мінекономіки, у 2024 році ВВП України зріс на 3,6% [±0,5%] (порівняно зі зростанням на 5,5% у 2023 році).

Нагадаємо, як повідомили у НБУ, У січні 2025 року інфляція пришвидшилась до 12,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,2%.

Фактична інфляція дещо перевищила траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2025 року.

За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, передумов для підвищення цін на продовольство до збору нового врожаю поки що немає.

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