Прямі й непрямі збитки "Енергоатому" через війну сягають 35 мільярдів – очільник компанії — Finance.ua
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Прямі й непрямі збитки "Енергоатому" через війну сягають 35 мільярдів – очільник компанії

Вчора 09:17Фондовий ринок
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Прямі й непрямі збитки "Енергоатому" через війну сягають 35 мільярдів – очільник компаніїПрямі й непрямі збитки "Енергоатому" через війну сягають 35 мільярдів – очільник компанії
В.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін заявив, що прямі і непрямі збитки компанії в результаті розв’язаної Росією повномасштабної війни сягають 35 млрд грн.
Про це він сказав в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».
«Ми постійно це рахуємо і додаємо. За перші тижні ми мали приблизно 16 млрд грн прямих і непрямих збитків. Зараз вони досягають вже приблизно 35 млрд грн. Це і з врахуванням неплатежів», — підкреслив Котін.
Він додав, що уряд розглядає «можливість фінансового вливання в ринок для того, щоб забезпечити його грошима».
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«Так, є брак ліквідності. Але „Енергоатом“ — потужна компанія, і ми справимося, якщо будуть нормальні умови роботи на ринку. Коли наша електрика буде оплачуватися, тоді ми виходимо із ситуації самотужки», — додав глава «Енергоатому».
Котін зазначив, що компанія готова експортувати великі обсяги електроенергію в країни Європи, оскільки має надмірну потужність зараз, яка перебуває в резерві, через зменшення споживання в Україні.
«Система самого експорту в нових умовах приєднання до європейської мережі до кінця ще не встановлена. Зараз працює Міненерго і Укренерго. Коли всі ці питання будуть налагоджені, ми будемо це робити», — пояснив він.
Керівник «Енергоатому» сподівається, що питання з Запорізькою АЕС, яка досі перебуває під контролем окупантів, буде вирішено протягом місяця.
«Щоб підтримати персонал ЗАЕС, ми від себе запровадили додаткових 20% надбавки до зарплати всьому персоналу, який має проукраїнську позицію. Ми нараховуємо її, починаючи з дня захоплення станції 4 березня, і виплатимо в день її звільнення», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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