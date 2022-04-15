Два великі машинобудівні підприємства переїжджають до Львівської області — Finance.ua

Два великі машинобудівні підприємства переїжджають до Львівської області

Вчора 15:45 — Фондовий ринок

Фото:Пожмашина

Два великі українські машинобудівні підприємства — Вітропарки України, яке займається вітроустановками та постачанням електроенергії, а також лідер на ринку пожежної техніки — підприємство Пожмашина.

Про це у своєму Telegram написав голова Львівської ОВ Максим Козицький.

Як зазначив чиновник, Вітропарки України входять до групи компаній ПАТ Краматорський завод важкого верстатобудування.

У свою чергу — Пожмашина це підприємство, що працює протягом 90 років. Воно є лідером на ринку пожежної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки.

«Це надійний партнер служби ДСНС України», — зазначив Козицький.

За словами чиновника, із Чернігівської області на Львівщину переносять третину заводу Пожмашини.

Після війни частину виробництва планують залишити. Також на підприємстві збираються розпочати виробництво вантажної техніки, що створить нові робочі місця.

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