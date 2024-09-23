Програма для цифрових кочівників в Естремадурі: умови участі та стартова сума — Finance.ua

Програма для цифрових кочівників в Естремадурі: умови участі та стартова сума Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Програма для цифрових кочівників в Естремадурі: умови участі та стартова сума

Цифрові кочівники (digital nomads) — люди, які використовують сучасні технології для віддаленої роботи, що дозволяє їм вести мобільний спосіб життя і працювати з будь-якої точки світу.

Серед країн Європи, які пропонують візи для цифрових кочівників на вигідних умовах, можна виділити Іспанію, Хорватію, Мальту, Грецію та Естонію.

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Іспанська автономна громада Естремадура виділила 2 млн євро, щоб залучити цифрових кочівників з усього світу. Така політика націлена на підвищення економіки громади.

Комунікація в Естремадурі розвинена на доволі високому рівні, зокрема регіон перевищує середній національний показник покриття оптоволоконним зв’язком — 93%, мобільним зв’язком 4G — 97%, а покриття 5G становить від 75% до 80%.

Серед недоліків — в Естремадурі спостерігаються певні проблеми з транспортною мережею, однак місцева влада працює над розв’язанням цього питання.

Умови участі в програмі:

взяти участь у програмі може громадянин будь-якої країни світу, головне, щоб іноземець проживав за межами регіону Естремадури принаймні 6 місяців до моменту реєстрації участі у програмі. Заявники з-за меж Іспанії повинні отримати офіційний ідентифікаційний номер;

переїхати можна до населених пунктів з чисельністю населення до 5 тис. осіб;

термін дії дозволу на постійне проживання в Естремадурі — від двох років.

Скільки грошей отримають цифрові кочівники за переїзд до регіону Естремадурі

Стартова сума для цифрових кочівників (гроші, які отримають одразу після переїзду):

жінки та чоловіки у віці до 30 років — 10 тис. євро;

чоловіки старше 30 років — 8 тис. євро.

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Після закінчення першого дворічного періоду жінки та чоловіки у віці до 30 років отримають ще 5 тис. євро за умовою продовження перебування в регіоні ще на один рік. Чоловіки старше 30 років, які хочуть залишитися в цьому іспанському регіоні ще на рік, отримають ще 4 тис. євро.

Як довго триватиме програма? Влада регіону Естремадура підтвердила, що конкурс буде відкритим, доки не буде витрачено всі 2 млн євро, призначених для учасників.

Де цифровим кочівникам працювати найвигідніше, читайте в статті Finance.ua:

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