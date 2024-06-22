Презентовано нові електромобілі Audi S e-tron GT та Audi RS e-tron GT: найпотужніші в історії компанії — Finance.ua

Презентовано нові електромобілі Audi S e-tron GT та Audi RS e-tron GT: найпотужніші в історії компанії Сьогодні 05:16 — Технології&Авто

Презентовано нові електромобілі Audi S e-tron GT та Audi RS e-tron GT: найпотужніші в історії компанії

Ще з 2021 року седан Audi e-tron GT був справжнім знаковим флагманом загальної електрифікації німецької компанії — й ось тепер пришла черга його оновлень.

Перелік покращень вийшов настільки великим, що компанія Audi вирішила навіть додати окрему нову версію. Отже, замість Audi e-tron GT віднині лінійку моделі відкриває електромобіль з назвою Audi S e-tron GT.

Електричний седан Audi S e-tron GT вирізняється пізнаваним й водночас новим дизайном: силует не змінився, але передній бампер та вставка решітки радіатора тепер повністю нові.

Аналогічно, як і 20-дюймові колісні диски. Крім того, додано нові варіанти кольорі кузова та PDLC-дах: він може ставати напівпрозорим або повністю непрозорим за командою електроніки.

Проте найголовніше — додано новий задній електромотор, що розвиває потужність до 415 кВт або 564 к.с.; разом з переднім електромотором (176 кВт або 239 к.с.), сумарна потужність електромобіля Audi S e-tron GT складає 500 кВт або 680 «коней».

Завдяки цьому, седан Audi S e-tron GT демонструє прискорення до «сотні» за 3,4 секунди та максимальну швидкість 245 км/год.

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Також спеціалісти Audi суттєво попрацювали над акумулятором. Він має незмінну ємність (номінально 105 кВт-год., реально використовується 97 кВт-год., обіцяний запас ходу — до 609 км), але став легший на 9 кг (тепер 625 кг) та отримав нову покращену систему охолодження.

Схоже, саме це дозволило розширити можливості швидкої зарядки: акумулятор може приймати струм піковою потужністю до 320 кВт — тобто, на 50 кВт більше, ніж раніше.

Аналогічний акумулятор використовується й в спортивному електромобілі Audi RS e-tron GT, що теж отримав схожу порцію оновлень: новий «ніс» та опційні 21-дюймові колісні диски AVUS, кермо з нульовою відміткою та сидіння з червоним прострочуванням, нові функції Audi Virtual Cockpit.

Проте найголовнішою особливістю електромобіля Audi RS e-tron GT є суттєве збільшення потужності — аж до 630 кВт або 856 к.с. — що дозволяє набирати сотню за 2,8 секунди та досягати 250 км/год максимальної швидкості. Або навіть ще більше, адже для Audi RS e-tron GT доступне виконання performance, що означає додаткове підвищення потужності та динаміки.

Так, електромобіль Audi RS e-tron GT performance пропонує потужність 680 кВт або 925 к.с. та динаміку прискорення 0−100 км/год за 2,5 секунди. Проте максимальна швидкість незмінна — 250 км/год.

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Серед інших особливостей електромобілів Audi RS e-tron GT та Audi RS e-tron GT performance варто відзначити потужні гальма, можливість налаштування двох індивідуальних режимів водіння (RS1 або RS2), підвищену продуктивність інверторів живлення електромоторів.

Ну й, зрозуміло, підвищену ціну: якщо вартість Audi S e-tron GT в Європі буде починатись від 126 тис. євро, то електромобіль Audi RS e-tron GT буде коштувати вже від 147,5 тис. євро, а максимальна версія Audi RS e-tron GT performance й взагалі оцінюється в суму від 160,5 тис. євро.

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