Презентовано найдешевший електромобіль Volkswagen: він змінить Polo (відео) — Finance.ua

Презентовано найдешевший електромобіль Volkswagen: він змінить Polo (відео)
У Німеччині презентували новий Volkswagen ID.2all. Концепт-кар є передсерійною версією майбутнього бюджетного електромобіля. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Volkswagen.
Електрокар Volkswagen ID.2 з’явиться у 2025 році і коштуватиме до 25 000 євро у базовій версії. Хетчбек В-класу стане наступником Volkswagen Polo і схожим з ним за розмірами.
Габарити Volkswagen ID.2all:
- довжина — 4050 мм;
- ширина — 1812 мм;
- висота — 1530 мм;
- колісна база — 2600 мм.
У салоні встановлені спортивні сидіння та скошене знизу кермо. Хетчбек отримав віртуальний щиток приладів та великий 12,9-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника становить 490-1330 л.
Електромобіль Volkswagen збудований на укороченій платформі МЕВ Entry. Він отримав 226-сильний двигун і розганяється до 100 км/год за 7 с, а його запас ходу становить 450 км. Швидке заряджання батареї на 80% займе 20 хвилин.
Цікава деталь: хоча ID.2 буде найдешевшим електромобілем Volkswagen на момент старту продажів, у перспективі з’явиться ще доступніша модель. Вона коштуватиме близько 20 000 євро.
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