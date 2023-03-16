Презентовано найдешевший електромобіль Volkswagen: він змінить Polo (відео) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Презентовано найдешевший електромобіль Volkswagen: він змінить Polo (відео)

Технології&Авто
68
Презентовано найдешевший електромобіль Volkswagen: він змінить Polo (відео)
Презентовано найдешевший електромобіль Volkswagen: він змінить Polo (відео)
У Німеччині презентували новий Volkswagen ID.2all. Концепт-кар є передсерійною версією майбутнього бюджетного електромобіля. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Volkswagen.
Електрокар Volkswagen ID.2 з’явиться у 2025 році і коштуватиме до 25 000 євро у базовій версії. Хетчбек В-класу стане наступником Volkswagen Polo і схожим з ним за розмірами.
Презентовано найдешевший електромобіль Volkswagen: він змінить Polo (відео)

Габарити Volkswagen ID.2all:

  • довжина — 4050 мм;
  • ширина — 1812 мм;
  • висота — 1530 мм;
  • колісна база — 2600 мм.
Презентовано найдешевший електромобіль Volkswagen: він змінить Polo (відео)
У салоні встановлені спортивні сидіння та скошене знизу кермо. Хетчбек отримав віртуальний щиток приладів та великий 12,9-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника становить 490-1330 л.
Презентовано найдешевший електромобіль Volkswagen: він змінить Polo (відео)
Електромобіль Volkswagen збудований на укороченій платформі МЕВ Entry. Він отримав 226-сильний двигун і розганяється до 100 км/год за 7 с, а його запас ходу становить 450 км. Швидке заряджання батареї на 80% займе 20 хвилин.
Цікава деталь: хоча ID.2 буде найдешевшим електромобілем Volkswagen на момент старту продажів, у перспективі з’явиться ще доступніша модель. Вона коштуватиме близько 20 000 євро.
Хоч би скільки коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тому не забувайте своєчасно оформити обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно можна зробити це на Finance.ua. Перейдіть за посиланням, порівнюйте ціни та вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ лише за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.