Презентовано найдешевший електромобіль Volkswagen: він змінить Polo (відео) — Finance.ua

Презентовано найдешевший електромобіль Volkswagen: він змінить Polo (відео) Сьогодні 23:53 — Технології&Авто

Презентовано найдешевший електромобіль Volkswagen: він змінить Polo (відео)

У Німеччині презентували новий Volkswagen ID.2all. Концепт-кар є передсерійною версією майбутнього бюджетного електромобіля. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Електрокар Volkswagen ID.2 з’явиться у 2025 році і коштуватиме до 25 000 євро у базовій версії. Хетчбек В-класу стане наступником Volkswagen Polo і схожим з ним за розмірами.

Габарити Volkswagen ID.2all:

довжина — 4050 мм;

ширина — 1812 мм;

висота — 1530 мм;

колісна база — 2600 мм.

У салоні встановлені спортивні сидіння та скошене знизу кермо. Хетчбек отримав віртуальний щиток приладів та великий 12,9-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника становить 490-1330 л.

Електромобіль Volkswagen збудований на укороченій платформі МЕВ Entry. Він отримав 226-сильний двигун і розганяється до 100 км/год за 7 с, а його запас ходу становить 450 км. Швидке заряджання батареї на 80% займе 20 хвилин.

Цікава деталь: хоча ID.2 буде найдешевшим електромобілем Volkswagen на момент старту продажів, у перспективі з’явиться ще доступніша модель. Вона коштуватиме близько 20 000 євро.

Хоч би скільки коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тому не забувайте своєчасно оформити обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно можна зробити це на Finance.ua. Перейдіть за посиланням, порівнюйте ціни та вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ лише за кілька хвилин.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.