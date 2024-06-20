Представлено портативний акумулятор Portronics Luxcell Bind 20K — Finance.ua

Представлено портативний акумулятор Portronics Luxcell Bind 20K
Новинка має ємність 20 000 мАг, оснащується 8-контактним кабелем для пристроїв iOS та кабелем Type-C для пристроїв Android. Також є повнорозмірний USB-порт Type-A.
Повербанк отримав міцний корпус, кнопку стану заряду з LED-індикатором, сертифікат безпеки BIS та безкоштовний кабель Type-C до Type-C для швидкого заряджання.
Акумулятор підтримує зарядку смартфонів, планшетів, носимої електроніки. Його габарити становлять 90×40×17 мм, а вага — 270 г. Максимальна потужність зарядки досягає 22.5 Вт.
Зовнішній акумулятор Portronics Luxcell Bind 20K доступний за ціною близько $18.
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