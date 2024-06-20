Представлено портативний акумулятор Portronics Luxcell Bind 20K — Finance.ua
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Представлено портативний акумулятор Portronics Luxcell Bind 20K

Фондовий ринок
38
Представлено портативний акумулятор Portronics Luxcell Bind 20K
Представлено портативний акумулятор Portronics Luxcell Bind 20K
Новинка має ємність 20 000 мАг, оснащується 8-контактним кабелем для пристроїв iOS та кабелем Type-C для пристроїв Android. Також є повнорозмірний USB-порт Type-A.
Повербанк отримав міцний корпус, кнопку стану заряду з LED-індикатором, сертифікат безпеки BIS та безкоштовний кабель Type-C до Type-C для швидкого заряджання.
Акумулятор підтримує зарядку смартфонів, планшетів, носимої електроніки. Його габарити становлять 90×40×17 мм, а вага — 270 г. Максимальна потужність зарядки досягає 22.5 Вт.
Зовнішній акумулятор Portronics Luxcell Bind 20K доступний за ціною близько $18.
За матеріалами:
iLenta
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