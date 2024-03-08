Представлено Nothing Phone (2a) з підсвічуванням Glyph і батареєю 5000 мАгод — Finance.ua

Представлено Nothing Phone (2a) з підсвічуванням Glyph і батареєю 5000 мАгод Сьогодні 04:42 — Фондовий ринок

Представлено Nothing Phone (2a) з підсвічуванням Glyph і батареєю 5000 мАгод

Nothing Phone (2a), третій смартфон бренду, очолюваного колишнім співзасновником OnePlus Карлом Пеєм, сьогодні нарешті побачив світ.

Новинка працює на базі чипсета MediaTek Dimensity 7200 Pro та оснащена AMOLED-дисплеєм з адаптивною частотою оновлення 120 Гц. На задній панелі пристрою встановлені дві 50-мегапіксельні камери, а корпус відповідає стандарту захисту від води та пилу IP54. І, звісно, не обійшлося без фірмового підсвічування Nothing — так, цього разу Glyph виглядає простіше, але ж і ціна пристрою нижча за попередників.

Nothing Phone (2a) з двома SIM-картами працює під управлінням Nothing OS 2.5 на базі Android 14. Він гарантовано отримає три роки оновлень Android і чотири роки патчів безпеки. Смартфон оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ (1080×2412) та адаптивною частотою оновлення від 30 Гц до 120 Гц, який захищений склом Corning Gorilla Glass 5. Екран має підтримку HDR10+, частоту дискретизації дотику 240 Гц, частоту ШІМ 2160 Гц і пікову яскравість 1300 ніт. Під капотом смартфона знаходиться 8-ядерний 4 нм процесор MediaTek Dimensity 7200 Pro.

Новинка отримала подвійну камеру з двома 50-мегапіксельними сенсорами, як і повідомлялося у витоках. Основний 50-мегапіксельний сенсор має об'єктив з діафрагмою f/1.88 і розміром 1/1.56″ з підтримкою OIS та EIS. Другий 50-мегапіксельний надширококутний сенсор має діафрагму f/2.2 і кут огляду 114°. На передній панелі смартфона розташована 32-мегапіксельна селфі-камера.

Nothing Phone (2a) підтримуватиме 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, ГЛОНАСС та матиме порт USB Type-C. Він також оснащений мікрофонами високої чіткості та подвійними стереодинаміками й підтримує функцію розпізнавання обличчя.

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