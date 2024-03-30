Постачання iPhone впали на найважливішому закордонному ринку — Finance.ua

Постачання iPhone впали на найважливішому закордонному ринку Сьогодні 23:04 — Фондовий ринок

Постачання iPhone впали на найважливішому закордонному ринку

У лютому цього роки постачання смартфонів iPhone від компанії Apple впали приблизно на 33% в порівнянні з минулим роком. Це свідчить про продовження зниження попиту на флагманський пристрій на найважливішому зарубіжному ринку компанії.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За урядовими даними КНР, іноземні бренди відвантажили тільки близько 2,4 мільйона смартфонів минулого місяця. На це вплинув пізніший час святкування Нового року.

Більша частина з цих смартфонів припадає на пристрої Apple, як єдиного закордонного гравця зі значною часткою ринку.

Зазначається, що обсяги поставок знижувалися два місяці поспіль.

Як повідомляє Китайська академія інформаційно-комунікаційних технологій, у січні компанія відвантажила загалом близько 5,5 млн одиниць, що приблизно на 39% менше телефонів, ніж у попередньому році.

Примітним є те, що загальний китайський ринок смартфонів також скоротився майже на третину в лютому, що ілюструє більш широке небажання споживачів витрачати гроші на товари не першої необхідності.

За прогнозом експертів, очікується зростання протягом року, однак продажі iPhone продовжать погіршуватися.

Аналітики Jefferies на чолі з Едісоном Лі (Edison Lee) у своєму звіті зазначили, що iPhone лідирує на ринку, падіння якого за рік склало понад 20%.

Економічна Правда За матеріалами:

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