Постачання iPhone впали на найважливішому закордонному ринку — Finance.ua

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Постачання iPhone впали на найважливішому закордонному ринку

Фондовий ринок
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Постачання iPhone впали на найважливішому закордонному ринку
Постачання iPhone впали на найважливішому закордонному ринку
У лютому цього роки постачання смартфонів iPhone від компанії Apple впали приблизно на 33% в порівнянні з минулим роком. Це свідчить про продовження зниження попиту на флагманський пристрій на найважливішому зарубіжному ринку компанії.
Про це повідомляє Bloomberg.
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За урядовими даними КНР, іноземні бренди відвантажили тільки близько 2,4 мільйона смартфонів минулого місяця. На це вплинув пізніший час святкування Нового року.
Більша частина з цих смартфонів припадає на пристрої Apple, як єдиного закордонного гравця зі значною часткою ринку.
Зазначається, що обсяги поставок знижувалися два місяці поспіль.
Як повідомляє Китайська академія інформаційно-комунікаційних технологій, у січні компанія відвантажила загалом близько 5,5 млн одиниць, що приблизно на 39% менше телефонів, ніж у попередньому році.
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Примітним є те, що загальний китайський ринок смартфонів також скоротився майже на третину в лютому, що ілюструє більш широке небажання споживачів витрачати гроші на товари не першої необхідності.
За прогнозом експертів, очікується зростання протягом року, однак продажі iPhone продовжать погіршуватися.
Аналітики Jefferies на чолі з Едісоном Лі (Edison Lee) у своєму звіті зазначили, що iPhone лідирує на ринку, падіння якого за рік склало понад 20%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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