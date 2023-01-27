Понад 152 млн грн: Гороховський розповів про збір на "Ловців шахедів" — Finance.ua
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Понад 152 млн грн: Гороховський розповів про збір на "Ловців шахедів"

Фондовий ринок
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Як написав співзасновник monobank Олег Гороховський, 665 тисяч людей допомогли «нам з Ігорем Лаченковим та United24 зібрати кошти на «Ловців шахедів».
Про це він повідомив у Facebook.
«Перший мільйон гривень зібрали за 9 хвилин, 100 мільйонів — за 8 годин. Ніколи не забуду це відчуття неймовірної єдності українців. Загалом збір склав понад 152 мільйони гривень».
З його слів, нарешті «Ловці шахедів» в Україні. Тепер 6 систем охороняють нашу критичну інфраструктуру. Такі антидронні системи використовують США для захисту стратегічних об’єктів. Це найсучасніші оборонні технології: комплекс радарів, засобів глушіння, а ще Fortem DroneHunter F700 — автономні дрони з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом, які полюють на шахедів, перехоплюють їх та безпечно приземляють.
«Настане день, коли жоден «шахед» більше не залетить на нашу землю. А до того — ми будемо їх збивати, приземляти, знищувати. Ми будемо за ними полювати. Тож вдалого полювання нашим «ловцям», — резюмував він.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, проєкт monobank виходить на польський ринок під назвою stereo та вже домовився з банком-партнером у Польщі. Офіційний запуск stereo відбудеться до кінця першого кварталу 2023 року;
  • Гороховський розповів, у скільки обійшовся вихід stereo by mono на польський ринок

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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