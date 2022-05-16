Понад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана в «Альфа-банку» заарештовано — Finance.ua
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Понад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана в «Альфа-банку» заарештовано

Вчора 18:31
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Понад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана в «Альфа-банку» заарештованоПонад 12 мільярдів гривень російського олігарха Фрідмана в «Альфа-банку» заарештовано
В Україні заарештували активи російського олігарха Михайла Фрідмана
Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.
«Заарештовано активи російського олігарха Фрідмана в „Альфа-банку“ на понад 12,4 млрд грн. Це цінні папери кіпрських компаній афілійованих з бізнесменом, які були на рахунках у банку», — зазначила вона.
Крім цього, заарештовано 469 мільйонів гривень коштів з рахунків в Альфа-банку, які, за словами генпрокурора, готувалися до виведення в росію.
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«З легалізацією особливо не морочилися. Наприклад, оформили уявний договір, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом», — розповіла Венедиктова.
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Глава Офісу генпрокурора акцентує: Фрідман та підконтрольні йому бізнесмени використовували банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів.
«Рух коштів у російському напрямку розпочався за кілька тижнів до війни та активізувався з початком повномасштабного вторгнення», — зазначила вона.
Альфа-Банк Україна у коментарі Finance.ua підтвердив, що заарештовано рахунки з цінними паперами холдингової компанії ABHU, яка володіє 42,4% акцій Альфа-Банку Україна, та які знерухомлено через обмеження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
У банку також розповіли, що Альфа-Банк Україна сам і виконав минулої п’ятниці ухвалу про арешт рахунків, згідно з ухвалою суду.
Разом з тим, стверджують у фінустанові, арешт рахунків ніяк не впливає на функціонування Альфа-Банку Україна та не має жодних наслідків для клієнтів.
Щодо згаданої угоди, то за інформацією, що є у банку, вона проведена між двома клієнтами відповідно до законодавства України. Предметом угоди були корпоративні права на організацію з активами понад 10 млн доларів. Вся інформація про угоди клієнтів надсилається банком на запит уповноважених органів у встановленому порядку.
Також в Альфа-Банк Україна стверджують, що Михайло Фрідман ніколи не брав участі в управлінні банком. Управління банком, як і раніше, здійснює Правління та Наглядова рада. Акціонери не беруть участь у роботі банку та афілійованих компаній.
З квітня 2022 року право голосу за їхніми акціями НБУ передав Сімеону Дянкову — колишньому міністру фінансів і віцепрем’єру Болгарії, та нинішньому голові Групи фінансових ризиків Лондонської школи економіки.
Банк працює у штатному режимі.
За матеріалами: УНІАН
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