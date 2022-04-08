Акціонери Альфа Банку повинні шукати вихід, це може бути продаж іншому власнику — голова НБУ про санкції США — Finance.ua
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Акціонери Альфа Банку повинні шукати вихід, це може бути продаж іншому власнику — голова НБУ про санкції США

Вчора 19:40Казна та Політика
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Санкції США проти російського Альфа Банку не поширюються на однойменний український банк, але Михайло Фрідман, Петро Авен та інші співвласники фінустанови мають шукати вихід з цієї ситуації.
Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко сказав в інтерв’ю Економічній правді.
Він повідомив, що станом на 1 квітня в українському Альфа Банку було зосереджено близько 48 млрд грн вкладів українських фізичних осіб (6% від загального обсягу в банківській системі) та близько 24 млрд грн коштів бізнесу.
Після введення санкцій против власників українського Альфа Банку НБУ визнав їхню ділову репутацію небездоганною і заборонив використання ними права голосу.
«Альфа Банк — системно важливий для української економіки. Наше завдання — діяти так, щоб не постраждали мільйони українських вкладників. Акціонери банку повинні шукати вихід із цієї ситуації. Я не виключаю, що це може бути продаж іншому власнику. Але це має бути продаж, який не буде розглядатися як намагання обійти санкції», — заявив голова НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • раніше США оголосили про санкції проти двох дочок російського диктатора володимира путіна, дружини та дочки голови МЗС Росії Сергія Лаврова, а також про повне блокування двох найбільших російських банків — Сбербанку та Альфа-банку. Ці санкції було введено після появи інформації про звірства російських окупантів в Бучі та інших населених пунктах Київської області;
  • НБУ в березні визнав акціонерів Альфа-Банку Михайла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмічьова (16,32%) та Петра Авена (12,4%) такими, що втратили бездоганну ділову репутацію і позбавив їх права голосу в банку. Також у переліку його власників UniCredit S.p.A. (9,9%), Mark Foundation for Cancer Research (3,8736%) та Андрій Косогов (3,6716%);
  • 2 березня Альфа-Банк повідомив, що йдуть переговори про передачу їхньої частки, з великими польськими та українськими компаніями, а також із приватними інвесторами.
За матеріалами: НВ
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