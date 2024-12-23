💡 Помічник автомобіліста за кордоном від Finance.ua та Антишколи — Finance.ua

💡 Помічник автомобіліста за кордоном від Finance.ua та Антишколи Сьогодні 13:15 — Страхування

💡 Помічник автомобіліста за кордоном від Finance.ua та Антишколи

🚘 Коли ламається авто в Україні — це халепа, а коли за кордоном — це конкурс на знання мови міміки та жестів.

Finance.ua об’єдналися з Антишколою та створили помічник автомобіліста за кордоном англійською, щоб ви завжди могли описати проблему та отримати допомогу. щоб ви завжди могли описати проблему та отримати допомогу.

В помічнику ви знайдете:

⚙️ топ-10 найпопулярніших проблем на дорозі;

💁‍♀️ популярні проблеми на дорозі. Допоміжні фрази англійською;

🧚 спеціальні пропозиції від Finance.ua та Антишколи;

🚙 опис загальної будови автомобіля двома мовами;

🌎 словосполучення та слова для вирішення популярних проблем;

📄 що робити в разі ДТП: покрокова інструкція.

‼️Перед виїздом за кордон обов’язково подбайте про страхування автомобіля ЗЕЛЕНА КАРТКА.

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