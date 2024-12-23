💡 Помічник автомобіліста за кордоном від Finance.ua та Антишколи — Finance.ua

💡 Помічник автомобіліста за кордоном від Finance.ua та Антишколи
🚘 Коли ламається авто в Україні — це халепа, а коли за кордоном — це конкурс на знання мови міміки та жестів.
Finance.ua об’єдналися з Антишколою та створили помічник автомобіліста за кордоном англійською, щоб ви завжди могли описати проблему та отримати допомогу.
В помічнику ви знайдете:
⚙️ топ-10 найпопулярніших проблем на дорозі;
💁♀️ популярні проблеми на дорозі. Допоміжні фрази англійською;
🧚 спеціальні пропозиції від Finance.ua та Антишколи;
🚙 опис загальної будови автомобіля двома мовами;
🌎 словосполучення та слова для вирішення популярних проблем;
📄 що робити в разі ДТП: покрокова інструкція.
‼️Перед виїздом за кордон обов’язково подбайте про страхування автомобіля ЗЕЛЕНА КАРТКА.
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