Польського виробника тракторів Ursus придбала компанія українського бізнесмена — Finance.ua
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Польського виробника тракторів Ursus придбала компанія українського бізнесмена

Фондовий ринок
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Польська компанія MI Crow, співзасновником якої є український бізнесмен Олег Крот, виграла конкурс з продажу збанкрутілого виробника тракторів Ursus.
Про це пише Tygodnik Poradnik Rolniczy.
За даними польського видання, продати Ursus вдалося лише з третьої спроби — раніше не було охочих. Через це на торгах 24 жовтня ціна компанії була на 40% нижчою — 74 млн злотих замість 125 млн злотих на першому аукціоні.
Компанія MI Crow, яка придбала Ursus, зареєстрована 1 липня 2024 року. Її статутний капітал становить 50 000 злотих. Співвласниками бізнесу є громадянка Польщі Божена Гловацька та київський підприємець, один з керівників холдингу технологічної експертизи підприємств Techiia Олег Крот.
Компанія заявляє, що зберігатиме всі наявні робочі місця, а також планує найняти нових фахівців і збільшити виробничі потужності Ursus. Інвестор запевняє, що стратегія буде заснована на принципах сталого розвитку та корпоративної відповідальності, а оновлений Ursus стане «цінним членом місцевої спільноти».
Згідно з заявою, інвестиційний план передбачає значну модернізацію виробництва завдяки впровадженню сучасних технологій і принципів управління, з акцентом на екологічний вплив.
За матеріалами:
Економічна Правда
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