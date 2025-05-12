Польські перевізники анонсували протест на ПП «Ягодин — Дорогуськ» на чотири місяці — Finance.ua
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Польські перевізники анонсували протест на ПП «Ягодин — Дорогуськ» на чотири місяці

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Польські перевізники анонсували протест на ПП «Ягодин — Дорогуськ» на чотири місяці
Польські перевізники анонсували протест на ПП «Ягодин — Дорогуськ» на чотири місяці
Рух вантажного транспорту через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» може бути ускладненим через анонсовану акцію протесту з польського боку.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України з посиланням на Прикордонну варту Республіки Польща.
Польські перевізники планують розпочати протест на напрямку пункту пропуску «Дорогуськ», що навпроти українського «Ягодина». У зв’язку з цим пропуск вантажівок буде обмежений: по одному транспортному засобу на годину — на в’їзд і на виїзд.
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Водночас автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою пропускатимуть безперешкодно.
За попередніми даними, акція протесту може тривати до 4 місяців.
Станом на зараз рух вантажного транспорту через «Ягодин» здійснюється у штатному режимі, однак водіям рекомендується врахувати можливі обмеження під час планування перетину кордону.
За матеріалами:
Finance.ua
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