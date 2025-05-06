Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною

59
Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною
Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною
Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною. Блокаду планують на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин».
Про це сказано в повідомленні Комітету захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі у Facebook.
Організатори пояснили своє рішення відсутністю реакції з боку польської влади на вимоги щодо обмеження доступу українських перевізників до внутрішнього ринку.
«Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників», — заявили в комітеті.
Читайте також
Наразі точна дата початку протесту та його тривалість не повідомляються.
Організатори зазначили, що «інформуватимуть про подальший перебіг подій у міру розвитку ситуації».
Нагадаємо, в 2023-му розпочалась перша хвиля блокади на українсько-польському кордоні. Тоді ж польські протестувальники вимагали повернення до практики видачі дозволів для українських вантажоперевізників.
Після декількох раундів переговорів між Києвом та Варшавою у квітні 2024-го рух вантажного транспорту на кордоні вдалося розблокувати. Втім, польські фермери після цього ще декілька разів відновлювали блокади.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems