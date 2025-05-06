Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною — Finance.ua

Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною Сьогодні 14:20

Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною

Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною. Блокаду планують на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин».

Про це сказано в повідомленні Комітету захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі у Facebook.

Організатори пояснили своє рішення відсутністю реакції з боку польської влади на вимоги щодо обмеження доступу українських перевізників до внутрішнього ринку.

«Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників», — заявили в комітеті.

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Наразі точна дата початку протесту та його тривалість не повідомляються.

Організатори зазначили, що «інформуватимуть про подальший перебіг подій у міру розвитку ситуації».

Нагадаємо, в 2023-му розпочалась перша хвиля блокади на українсько-польському кордоні. Тоді ж польські протестувальники вимагали повернення до практики видачі дозволів для українських вантажоперевізників.

Після декількох раундів переговорів між Києвом та Варшавою у квітні 2024-го рух вантажного транспорту на кордоні вдалося розблокувати. Втім, польські фермери після цього ще декілька разів відновлювали блокади.

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