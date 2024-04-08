Південна Корея виділяє Україні пакет допомоги на $2,3 мільярда — Finance.ua
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Південна Корея виділяє Україні пакет допомоги на $2,3 мільярда

Казна та Політика
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Південна Корея виділяє Україні пакет допомоги на $2,3 мільярда
Південна Корея виділяє Україні пакет допомоги на $2,3 мільярда
Південна Корея надасть Україні середньо- та довгостроковий пакет допомоги на $2,3 мільярда починаючи з поточного року, а також запропонує $12 мільйонів на реабілітацію поранених українських військових через трастовий фонд НАТО для допомоги Україні.
Про це повідомив міністр закордонних справ країни Чо Тхе Юль на засіданні в Брюсселі за участю партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, передає Yonhap.
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Однією з тем цього засідання було військове співробітництво між росією і Північною Кореєю.
За словами Чо, «підтримка Північної Кореї російською зброєю впливає на безпеку не лише Європи, а й Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону». Передача москвою військових технологій і постачання переробленої нафти Пхеньяну загрожують глобальному устрою.
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Крім того, Чо розкритикував росію за вето наприкінці березня, яке вона наклала на продовження мандата групи контролю за дотриманням режиму санкцій ООН щодо Північної Кореї у звʼязку з її ядерною та ракетною програмами. Цей крок південнокорейський міністр порівняв зі «знищенням камери спостереження, щоб завадити затриманню злочинця».
За матеріалами:
theБабель
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