Південна Корея виділяє Україні пакет допомоги на $2,3 мільярда — Finance.ua

Південна Корея виділяє Україні пакет допомоги на $2,3 мільярда Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Південна Корея виділяє Україні пакет допомоги на $2,3 мільярда

Південна Корея надасть Україні середньо- та довгостроковий пакет допомоги на $2,3 мільярда починаючи з поточного року, а також запропонує $12 мільйонів на реабілітацію поранених українських військових через трастовий фонд НАТО для допомоги Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Чо Тхе Юль на засіданні в Брюсселі за участю партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, передає Yonhap

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Однією з тем цього засідання було військове співробітництво між росією і Північною Кореєю.

За словами Чо, «підтримка Північної Кореї російською зброєю впливає на безпеку не лише Європи, а й Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону». Передача москвою військових технологій і постачання переробленої нафти Пхеньяну загрожують глобальному устрою.

Крім того, Чо розкритикував росію за вето наприкінці березня, яке вона наклала на продовження мандата групи контролю за дотриманням режиму санкцій ООН щодо Північної Кореї у звʼязку з її ядерною та ракетною програмами. Цей крок південнокорейський міністр порівняв зі «знищенням камери спостереження, щоб завадити затриманню злочинця».

theБабель За матеріалами:

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