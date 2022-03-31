Після війни в Україні зросте попит на житло, але є нюанси - прогноз — Finance.ua

Після війни в Україні зросте попит на житло, але є нюанси - прогноз

Вчора 14:00 — Нерухомість

Експерти не беруться детально прогнозувати ситуацію на ринку нерухомості після закінчення війни в Україні, оскільки незрозумілі масштаби руйнувань у містах.

Прогнозувати щось сьогодні абсолютно неможливо, каже сайту « Сьогодні » аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

«Ми бачимо, що через евакуацію населення дорожчає оренда квартир на заході країни та в Києві, який використовують як перевалочний пункт. Орендують зараз головним чином подобово, якраз таки через невизначеність. Знайти вільну квартиру вкрай складно, так що залишається сподіватися тільки на допомогу уряду і швидке закінчення війни», — пояснив він.

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За словами експерта, після закінчення бойових дій попит на житло в українців буде значним, а іноземні громадяни купувати житло в Києві будуть значно рідше, ніж було до війни.

"Ринок нерухомості в столиці перестав працювати, а його представники зайняли вичікувальну позицію. Якщо конфлікт завершиться в найближчий тиждень або два, то ситуація не повинна сильно змінитися. Але якщо війна затягнеться і стане більш агресивною, то можна буде очікувати обвалу цін, — каже Родлер.

Він також розповів, що через непрацюючий реєстр провести операцію з продажу та купівлі нерухомості на вторинному ринку не можна.

«Після відновлення роботи також може виникнути ситуація, коли на сході країни житло буде дешевшати, а на заході дорожчати на хвилі відтоку людей. Втім, поки свідчень про затяте бажання співвітчизників виїхати з рідних місць назавжди немає», — говорить експерт.

Родлер прогнозує зростання цін на будматеріали, який своєю чергою спровокує подорожчання будівельних робіт і вплив як на обсяг пропозиції нового житла, так і його вартість.

«Інфляція чинила свій вплив і в попередні роки (у великих містах квартири подорожчали за два роки майже на 50%), але зараз ситуація ще гірша за рахунок глобальної обстановки. Житлова криза цілком реальна в поточних умовах, проте залишаються надії на матеріальну допомогу з боку західних партнерів і стимулюючих програм українського уряду, які дозволять закрити житлове питання без серйозних втрат для нужденних», — резюмував він.

Довідка Finance.ua:

Українцям компенсують зруйновані війною квартири та будинки, але не грошима. Законопроектом передбачено також, що людина зможе обирати місто, де хоче оселитися. Тобто якщо квартира була в Харкові, то власник зруйнованого житла зможе обрати відповідну квартиру з такими ж характеристиками в іншому обласному центрі.

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