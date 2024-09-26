Підвищення податків варто починати з оподаткування розкоші — економіст ЄБРР Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

Підвищення податків варто починати з оподаткування розкоші — економіст ЄБРР

Підвищення податків на предмети розкоші є найбільш виправданим варіантом під час вибору податкового поповнення доходів бюджету, заявив регіональний економіст ЄБРР і ексглава центробанку Республіки Македонія Дімітар Богов в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Найбільш виправданим є підвищення податків на деякі товари, які в умовах війни мають характеристики предметів розкоші. Ті, які не настільки необхідні, можна було б обкласти вищими податками», — сказав він.

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Економіст додав, що стан війни виправдовує тимчасове розширення стандартного визначення предметів розкоші.

Загалом коментуючи дискусію щодо доцільності підвищення податків в Україні нині, Богов зазначив, що зовнішнє фінансування наразі майже повністю покриває потреби бюджету, однак намагання України збільшити внутрішні доходи настільки, наскільки це можливо, є правильним.

«Це екстраординарна ситуація, і зрозуміло, що кожен повинен нести частину тягаря», — пояснив він.

За словами економіста ЄБРР, запровадження податку на надприбуток банків у вигляді підвищення його з 25% до 50% може бути виправданим, але має бути добре збалансованим зі стійкістю банків.

«Доти, доки капітальна позиція банків забезпечена, банки можуть платити більше податків», — вважає Богов.

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