Підготовка до опалювального сезону: кожен регіон та місто мають зробити стрес-тест — Finance.ua
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Підготовка до опалювального сезону: кожен регіон та місто мають зробити стрес-тест

Казна та Політика
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Підготовка до опалювального сезону: кожен регіон та місто мають зробити стрес-тест
Підготовка до опалювального сезону: кожен регіон та місто мають зробити стрес-тест
Під час підготовки до опалювального сезону кожен регіон та місто мають зробити стрес-тест.
Про це повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов і додав, що необхідно перевірити, як працюватимуть міста, коли зникає теплопостачання.
«В Україні та в Європі усі розуміють, що росія буде продовжувати енергетичну війну, використовувати газ як гібридну зброю, а тому ми готуємося до будь-яких сценаріїв проходження осінньо-зимового періоду. Ми готові оперативно реагувати на обґрунтовані потреби регіонів у додаткових ресурсах», — заявив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
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Міністр Чернишов означив 4 блоки стабільного проходження опалювального сезону: баланс ресурсів, цінова стабільність і фінансова спроможність, інфраструктурна підготовка та технічні резерви для аварійних ситуацій. Також він наголосив на необхідності готуватися до надзвичайних ситуацій.
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«Кожен регіон та місто мають зробити стрес-тест. Необхідно перевірити, як працюватиме місто, коли зникає теплопостачання: як облаштовані пункти обігріву, чи готове резервне обладнання, чи наявні плани швидкого реагування, чи витримають мережі перехід на електричне опалення. Міста мають заготувати запаси твердого палива та альтернативного палива для упевненого проходження опалювального сезону», — зазначив Чернишов.
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За матеріалами:
УНН
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