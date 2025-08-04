ПФ розпочав виплати пенсій за серпень — Finance.ua

ПФ розпочав виплати пенсій за серпень Сьогодні 11:14 — Особисті фінанси

ПФ розпочав виплати пенсій за серпень

Як повідомляє Пенсійний фонд, фінансування виплат за серпень розпочато 1 серпня 2025 року. А саме:

на пенсійні виплати через АТ «Укрпошта» спрямовано 1,1 млрд грн;

на оплату лікарняних — 65,7 млн грн.

У серпні надано 50,1 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

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Нагадаємо, пенсіонери можуть змінити спосіб виплати пенсії — перейти з поштової доставки на банківську картку, змінити фінансову установу або оновити виплатні реквізити.

Для цього необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду— особисто або онлайн через вебпортал електронних послуг.

За статистикою, 56,2% пенсіонерів отримують пенсію менше 5 тис. грн. Тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму, що виштовхувало їх за межу бідності.

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