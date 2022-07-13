Переселенців відселятимуть із закладів освіти — Finance.ua

Переселенців відселятимуть із закладів освіти Вчора 09:34 — Нерухомість

Внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають у приміщеннях закладів освіти, мають відселяти до тимчасового чи соціального житла з придатними умовами проживання,

Листа з вимогою терміново опрацювати це питання Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надіслало до керівників структурних підрозділів з питань освіти обласних, Київської міської та районних військових адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування.

У листі наголошується, що вирішити питання мають до 25 липня.

Причиною такої необхідності є численні скарги, які надходять до Мінреінтеграції: деякі заклади освіти, де облаштовані місця компактного поселення внутрішніх переселенців, вимагають їх виселення у зв’язку з наближенням навчального року.

«Необхідно якнайшвидше знайти рішення до початку навчального року, щоб забезпечити усіх ВПО тимчасовим житлом. Не можна виселяти їх із закладів освіти без надання альтернативного прихистку», — наголошують в Мінреінтеграції.

За офіційною інформацією, наразі в закладах освіти тимчасово розміщено майже 40 тисяч переселенців.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше радила звертатися у випадку виселення з тимчасового житла на спеціальні «гарячі лінії».

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