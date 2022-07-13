Переселенців відселятимуть із закладів освіти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Переселенців відселятимуть із закладів освіти

Нерухомість
289
Внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають у приміщеннях закладів освіти, мають відселяти до тимчасового чи соціального житла з придатними умовами проживання,
Листа з вимогою терміново опрацювати це питання Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надіслало до керівників структурних підрозділів з питань освіти обласних, Київської міської та районних військових адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування.
У листі наголошується, що вирішити питання мають до 25 липня.
Причиною такої необхідності є численні скарги, які надходять до Мінреінтеграції: деякі заклади освіти, де облаштовані місця компактного поселення внутрішніх переселенців, вимагають їх виселення у зв’язку з наближенням навчального року.
«Необхідно якнайшвидше знайти рішення до початку навчального року, щоб забезпечити усіх ВПО тимчасовим житлом. Не можна виселяти їх із закладів освіти без надання альтернативного прихистку», — наголошують в Мінреінтеграції.
За офіційною інформацією, наразі в закладах освіти тимчасово розміщено майже 40 тисяч переселенців.
Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше радила звертатися у випадку виселення з тимчасового житла на спеціальні «гарячі лінії».

Що й коли отримають українці замість зруйнованого житла

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.