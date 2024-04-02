PepsiCo відкрила новий завод у росії — Finance.ua

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PepsiCo відкрила новий завод у росії

Фондовий ринок
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PepsiCo відкрила новий завод у росії
PepsiCo відкрила новий завод у росії
Американська компанія PepsiCo запустила першу чергу заводу снеків і солоних закусок у росії. Потужність виробництва — 60 000 тонн на рік.
Про це пише портал Новини. Live з посиланням на Deutsche Welle.
«Підприємства Новосибірської області постачають туди спеціальну картоплю тих сортів, які прийнятні для виробництва чіпсів», — цитує DW міністра сільського господарства регіону Євгена Лещенка.
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Цей проєкт планували запустити ще у 2021 році, на що компанія витратила понад 12 млрд рублів. За словами Лещенка, завод був орієнтований на постачання в Сибірському федеральному окрузі та за кордон, але поки що не зрозуміло, коли підприємство вийде на проєктну потужність, тому що виникли складнощі з постачанням технологічного обладнання.
«Воно все імпортне, перебуває під санкційними обмеженнями», — сказав міністр.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло PepsiCo до переліку міжнародних спонсорів війни у вересні 2023 року. Незважаючи на обіцянки скоротити бізнес та припинити виробництво своєї продукції, компанія продовжує працювати в росії, сплачуючи значні податки до бюджету країни-агресора.
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У березні 2022 року PepsiCo заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну. Про це йшлося на офіційному сайті компанії, але потім пресреліз видалили.
Проте у серпні 2022 року виробництво напоїв 7Up та Mirinda під брендами Evervess та Frustyle відновилося. Згодом було відновлено виробництво ще деякої продукції.
PepsiCo збільшила свої доходи в росії у перший рік повномасштабного вторгнення. Так, виторг компанії за 2022 рік зріс до 2,59 млрд доларів. Зокрема, чистий прибуток зріс на 333% до 525 млн доларів порівняно з 2021 роком. Податків до бюджету рф було сплачено на понад 115 млн доларів (або 8,29 млрд рублів).
За матеріалами:
Novyny.live
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