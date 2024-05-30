Пентагон інвестує сотні мільйонів доларів у військовий ШІ — Finance.ua

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Пентагон інвестує сотні мільйонів доларів у військовий ШІ

Технології&Авто
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Пентагон інвестує сотні мільйонів доларів у військовий ШІ
Пентагон інвестує сотні мільйонів доларів у військовий ШІ
Американська компанія Palantir, що займається розробкою програмного забезпечення аналізу даних для організацій, виграла контракт на 480 мільйонів доларів від Міністерства оборони США. Гроші підуть на розробку прототипу, відомого як Maven Smart System.
Про це повідомляє Reuters.
Інтелектуальна система Maven від Palantir разом із системою пошуку та наведення від Національного геопросторового агентства США використовує алгоритми та можливості навчання, згенеровані штучним інтелектом для сканування та ідентифікації ворожих систем на полі бою.
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Maven поєднує дані з різних систем розвідки та спостереження для визначення областей інтересів. Слід зазначити, що програмне забезпечення не замінює роботу аналітика розвідки, а просто підвищує швидкість та ефективність робочого процесу.
Ідентифікація цілей за допомогою штучного інтелекту викликала суперечки в технологічному секторі з боку деяких робітників, які не хотіли створювати системи для війни.
Крім того, критики таких систем побоюються, що рішення щодо удару можуть мати мінімальний контроль із боку людини. Як зазначається, очікувана дата завершення контракту Palantir з Пентагоном — травень 2029 року.
За матеріалами:
Novyny.live
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