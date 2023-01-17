Пенсійний фонд повідомив про виплати: пенсія, субсидії — Finance.ua

Пенсійний фонд повідомив про виплати: пенсія, субсидії Сьогодні 11:18 — Казна та Політика

Пенсійний фонд повідомив про стан виплат пенсій, субсидій та інших.

На пенсійні виплати профінансован 31,3 млрд грн, в тому числі 7,2 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта» (за повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 15 січня доставлено 76,8 % профінансованих сум); 24,1 млрд грн — через уповноважені банки (уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум);

на виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — 3,9 млрд грн,

на страхові виплати — 1298,5 млн грн, в тому числі 398,2 млн грн — на оплату лікарняних.

У січні надано 410 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Довідка Finance.ua:

учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію після досягнення чоловіками віку 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок;

деяким жінкам виплачуватимуть по дві надбавки до пенсії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.