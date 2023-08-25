Пенсії для українців за кордоном: що потрібно, аби оформити виплати в Німеччині — Finance.ua

Пенсії для українців за кордоном: що потрібно, аби оформити виплати в Німеччині Сьогодні 21:22 — Особисті фінанси

Пенсії для українців за кордоном: що потрібно, аби оформити виплати в Німеччині

Громадянам, які хочуть отримувати українську пенсію за кордоном, необхідно отримати спеціальний документ і підтвердити, що пенсіонер живий. Потім ще потрібно буде пройти процедуру підтвердження особи і тільки після цього оформити або переоформити пенсійні виплати.

Про це повідомляють на сайті Генерального консульства України в Мюнхені.

«У Генконсульстві України в Мюнхені можна засвідчити факт, що фізична особа жива, і отримати відповідне свідоцтво», — сказано в повідомленні установи.

Як отримати документ

Для цього потрібно:

надіслати стислий запит на електронну адресу Генерального консульства gc_dem@mfa.gov.ua щодо видачі свідоцтва та додати до нього копію українського паспорта-книжечки або ID-картки, а також додати довідку про реєстрацію місця проживання у ФРН (Meldbescheinigung), що не старша за 2 місяці з дня видачі;

дочекатися відповіді й особисто приїхати до Генконсульства в призначений час для отримання свідоцтва.

Зазначається, що оформити свідоцтво можна за 18 євро.

Оплачувати консульський збір потрібно німецькою дебетовою карткою (EC-Karte, Girocard) безпосередньо в Генконсульстві під час оформлення свідоцтва. Зазначається, що платіжний термінал приймає тільки дебетові картки (не кредитні), випущені тільки німецькими банківськими установами. Готівка для оплати не підходить.

Довідка Finance.ua:

якщо громадянин виїхав за межі України і досяг пенсійного віку вже в іншій країні, тоді потрібно скористатися офіційним сайтом електронних послуг Пенсійного фонду України. Це дасть змогу дистанційно оформити виплати. Гроші громадяни отримуватимуть шляхом міжнародного поштового переказу;

українці, які тимчасово перебувають в Польщі, можуть перевести свої пенсійні виплати туди. Зробити це можуть як пенсіонери, які вже отримували пенсію в Україні, так і ті хто, досяг пенсійного віку за кордоном. Для того, щоб перевести вашу українську пенсію в Польщу, потрібно подати документи через Установу соціального страхування Польщі (ZUS). Детальна інструкція тут.



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