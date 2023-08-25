Пенсії для українців за кордоном: що потрібно, аби оформити виплати в Німеччині — Finance.ua
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Пенсії для українців за кордоном: що потрібно, аби оформити виплати в Німеччині

Особисті фінанси
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Пенсії для українців за кордоном: що потрібно, аби оформити виплати в Німеччині
Пенсії для українців за кордоном: що потрібно, аби оформити виплати в Німеччині
Громадянам, які хочуть отримувати українську пенсію за кордоном, необхідно отримати спеціальний документ і підтвердити, що пенсіонер живий. Потім ще потрібно буде пройти процедуру підтвердження особи і тільки після цього оформити або переоформити пенсійні виплати.
Про це повідомляють на сайті Генерального консульства України в Мюнхені.
«У Генконсульстві України в Мюнхені можна засвідчити факт, що фізична особа жива, і отримати відповідне свідоцтво», — сказано в повідомленні установи.

Як отримати документ

Для цього потрібно:
  • надіслати стислий запит на електронну адресу Генерального консульства gc_dem@mfa.gov.ua щодо видачі свідоцтва та додати до нього копію українського паспорта-книжечки або ID-картки, а також додати довідку про реєстрацію місця проживання у ФРН (Meldbescheinigung), що не старша за 2 місяці з дня видачі;
  • дочекатися відповіді й особисто приїхати до Генконсульства в призначений час для отримання свідоцтва.
Зазначається, що оформити свідоцтво можна за 18 євро.
Оплачувати консульський збір потрібно німецькою дебетовою карткою (EC-Karte, Girocard) безпосередньо в Генконсульстві під час оформлення свідоцтва. Зазначається, що платіжний термінал приймає тільки дебетові картки (не кредитні), випущені тільки німецькими банківськими установами. Готівка для оплати не підходить.

Довідка Finance.ua:

  • якщо громадянин виїхав за межі України і досяг пенсійного віку вже в іншій країні, тоді потрібно скористатися офіційним сайтом електронних послуг Пенсійного фонду України. Це дасть змогу дистанційно оформити виплати. Гроші громадяни отримуватимуть шляхом міжнародного поштового переказу;
  • українці, які тимчасово перебувають в Польщі, можуть перевести свої пенсійні виплати туди. Зробити це можуть як пенсіонери, які вже отримували пенсію в Україні, так і ті хто, досяг пенсійного віку за кордоном. Для того, щоб перевести вашу українську пенсію в Польщу, потрібно подати документи через Установу соціального страхування Польщі (ZUS). Детальна інструкція тут.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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