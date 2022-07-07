Отримати пенсію за допомогою грошового переказу: як це зробити — Finance.ua
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Отримати пенсію за допомогою грошового переказу: як це зробити

Особисті фінанси
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Пенсіонери, які отримували пенсійні виплати через поштові відділення і тимчасово змінили місце проживання, можуть отримати пенсію за допомогою грошового переказу.
Отримати пенсію можна:
  • Через внутрішні перекази АТ «Укрпошта».
Для цього потрібно зателефонувати на Укрпошту за номером телефону 0 800 300 545 та обрати кнопку 2 — розділ «Пенсії, соціальні виплати та субсидії» (усі дзвінки безкоштовні) або до контакт-центру Пенсійного фонду за номерами: 0-800-503-753, 044-281-08-70 або 044-281-08-71.
  • Через платіжну систему «Швидка копійка» в будь-якому відділенні «Ощадбанку».
Для отримання переказу потрібно пред’явити паспорт та ідентифікаційний номер. Якщо ви хочете отримати гроші у відділенні іншого банку, потрібно звернутися з відповідним запитом на «гарячу лінію» «Ощадбанку» за номером: 0 800 210 800.
Нагадаємо, українці, які не мають достатньо стажу для пенсії, мають повне право на соціальну пенсію за віком. Такі виплати можна оформити після досягнення 65 років.
Щороку в Україні підвищуються вимоги до пенсійного віку. Так, у 2022 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно опрацювати офіційно 29 років. Для тих, хто не має достатньої кількості стажу передбачено соціальну допомогу.

Довідка Finance.ua:

  • з 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — з 2 481 гривні до 2 600 гривень. Відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог.
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За матеріалами:
Finance.ua
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