Опубліковано зарплати керівників держорганів: ТОП-5 відомств з найвищими виплатами — Finance.ua

Опубліковано зарплати керівників держорганів: ТОП-5 відомств з найвищими виплатами Сьогодні 12:06 — Казна та Політика

Опубліковано зарплати керівників держорганів: ТОП-5 відомств з найвищими виплатами, Фото: freepik

Керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції зайняло друге місце за рівнем зарплати у вересні 2024 року із виплатами у 254,2 тисячі гривень.

Про це свідчать дані, опубліковані Міністерство фінансів України, повідомляє «Судово-юридична газета».

Зазначається, що до ТОП-5 за розміром заробітної плати увійшло керівництво кількох ключових установ.

Топ-5 держорганів за зарплатами керівництва

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — ₴288,4 тис.;

Національне агентство з питань запобігання корупції — ₴254,2 тис.;

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку — ₴236,4 тис.;

Міністерство культури та стратегічних комунікацій — ₴215,1 тис.;

Рахункова палата — ₴205 тис.

Зазначається, що у серпні 2024 року перше місце за рівнем середньої зарплати у керівництва займало Національне агентство з питань державної служби, де вона склала 227,8 тисяч грн. НКРЕКП була на другому місці з зарплатою у 223,6 тисяч грн.

У липні лідером по зарплаті було керівництво НАЗК з цифрою у 228 тисяч грн.

49 830 гривень. Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, найвища заробітна плата у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 36,4 відсотки до

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