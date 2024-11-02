Опубліковано зарплати керівників держорганів: ТОП-5 відомств з найвищими виплатами — Finance.ua
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Опубліковано зарплати керівників держорганів: ТОП-5 відомств з найвищими виплатами

Казна та Політика
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Опубліковано зарплати керівників держорганів: ТОП-5 відомств з найвищими виплатами
Опубліковано зарплати керівників держорганів: ТОП-5 відомств з найвищими виплатами, Фото: freepik
Керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції зайняло друге місце за рівнем зарплати у вересні 2024 року із виплатами у 254,2 тисячі гривень.
Про це свідчать дані, опубліковані Міністерство фінансів України, повідомляє «Судово-юридична газета».
Зазначається, що до ТОП-5 за розміром заробітної плати увійшло керівництво кількох ключових установ.

Топ-5 держорганів за зарплатами керівництва

  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — ₴288,4 тис.;
  • Національне агентство з питань запобігання корупції — ₴254,2 тис.;
  • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку — ₴236,4 тис.;
  • Міністерство культури та стратегічних комунікацій — ₴215,1 тис.;
  • Рахункова палата — ₴205 тис.
Опубліковано зарплати керівників держорганів: ТОП-5 відомств з найвищими виплатами
Зазначається, що у серпні 2024 року перше місце за рівнем середньої зарплати у керівництва займало Національне агентство з питань державної служби, де вона склала 227,8 тисяч грн. НКРЕКП була на другому місці з зарплатою у 223,6 тисяч грн.
У липні лідером по зарплаті було керівництво НАЗК з цифрою у 228 тисяч грн.
Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, найвища заробітна плата у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 36,4 відсотки до 49 830 гривень.

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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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