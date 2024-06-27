OpenAI відкладає запуск голосового помічника через технічні проблеми — Finance.ua

OpenAI відкладає запуск голосового помічника через технічні проблеми 27.06.2024, 01:10 — Технології&Авто

OpenAI відкладає запуск голосового помічника через технічні проблеми

Творець ChatGPT, компанія OpenAI відкладає випуск функції «голосовий режим» на місяць, до кінця липня, через технічні проблеми.

Про це пише Reuters

Спочатку компанія планувала впровадити реалістичну голосову розмову для невеликої групи користувачів ChatGPT Plus наприкінці червня.

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Компанія повідомила, що покращує здатність моделі виявляти та відхиляти певний контент.

«Ми також працюємо над поліпшенням досвіду користувача і готуємо нашу інфраструктуру до масштабування, зберігаючи при цьому відповіді в реальному часі», — йдеться в повідомленні OpenAI.

Спочатку ця функція буде доступна невеликій групі користувачів для збору відгуків, а восени стане доступна всім користувачам Plus за умови перевірки безпеки та надійності, повідомила компанія.

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OpenAI також працює над впровадженням нових можливостей відео та спільного використання екрану.

У травні компанія анонсувала, що випустить нову модель штучного інтелекту під назвою GPT-4o, здатну вести реалістичну голосову розмову та взаємодіяти за допомогою тексту та зображень.

Нові звукові можливості дозволять користувачам розмовляти з ChatGPT та отримувати відповіді в режимі реального часу без затримок, а також переривати ChatGPT під час розмови.

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