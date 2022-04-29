ООН планує грошові виплати для 2 мільйонів українців — Finance.ua

ООН планує грошові виплати для 2 мільйонів українців

Вчора 10:45 — Казна та Політика

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш анонсував грошові виплати для постраждалих від війни українців.

Про це йшлося під час його спільної з президентом Володимиром Зеленським прес-конференції в Києві.

За словами генсека, ООН готова до унікального для себе кроку — виплати готівкової допомоги.

«Ми готові надавати готівкові виплати. До кінця травня хочемо покрити 1,3 мільйона осіб, до серпня — 2 мільйони осіб. Це відбудеться в координації з українським урядом», — заявив Гутерреш.

Примітно, що зазвичай ООН надає готівкову допомогу тільки там, де уряд цього не може зробити. Цього разу кошти доведеться виплачувати жителям територій, де уряд функціонує.

«Наша роль — не замінити уряд, а підтримати уряд, тому що Україна — розвинена країна», — сказав Гутерреш.

Він зауважив, що місія ООН в Україні розгорталася дуже швидко, але «не все працює ідеально».

Нагадаємо, 28 квітня генсек ООН Антоніу Гутерреш відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час його візиту російські військові завдали удару по центру Києва. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що те, що Росія вразила Київ крилатими ракетами саме тоді, коли генеральний секретар ООН відвідав нашу столицю — «огидний акт варварства».

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