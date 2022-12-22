Онлайн-обмінник криптовалют Digichanger зі швидким виведенням на банківські картки — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Онлайн-обмінник криптовалют Digichanger зі швидким виведенням на банківські картки
Сервісів для виведення криптовалюти дуже багато, але це не означає, що потрібно користуватися першим, який ви знайшли у пошуковій видачі. Справа в тому, що ви можете потрапити на обмінник із невигідним курсом або прихованою комісією. І дізнатися про це, коли обмін буде зроблено. Яким сервісом користуватися, щоб не бути обманутим? Ми рекомендуємо звернути увагу на онлайн-обмінник Digichanger.
Що пропонує Digichanger
Даний обмінник дозволяє обмінювати криптовалюту на криптовалюту, крипту на фіат, крипту на готівку — всі найпоширеніші варіанти продажу та купівлі валюти в інтернеті. Так, ви можете виводити найпопулярнішу та найпоширенішу криптовалюту на карти різних банків, у тому числі й українських, і на різні електронні гаманці:
Як продати та купити валюту на Digichanger
Все дуже просто. Для того, щоб провести транзакцію, вам необхідно вибрати пару обміну (наприклад, Біткойн на Приват24), а потім робите наступне:
- Погоджуєтеся з умовами обміну. Натиснувши «Обміняти», ви підтверджуєте свою згоду з «Правилами обміну»;
- Заповнюєте усі обов’язкові поля форми обміну;
- Тиснете «Обміняти зараз»;
- Оплачуєте заявку — переказуйте вказану суму за інструкцією на сайті DigiChanger;
- Після виконання зазначених дій система перемістить користувача на сторінку «Стан заявки», де буде вказано статус його перекладу.
Обмін криптовалюти на готівку у своєму місті
Обмін крипти для отримання грошей готівкою у вашому місті відбувається за процедурою, описаною вище. Однак після отримання заявки менеджер сервісу зв’язується з клієнтом, вказуючи адресу та час отримання готівки. Ви отримуєте адресу пункту видачі, інструкції та вирушаєте за грошима. Обмінюючи крипту або фіат на готівку за допомогою Digichanger, ви можете отримати гроші у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та інших містах України.
Безпека онлайн-обмінника Digichanger
Безпека — це те, в чому потрібно бути впевненим при використанні онлайн-сервісу для обміну грошей, тут немає винятків. Фахівці з безпеки Digichanger зробили все можливе, щоб запобігти шахрайству. Кожен користувач сервісу проходить швидку, але необхідну верифікацію — вона дозволяє визначити, що ви справді власник картки або електронного гаманця, який братиме участь в операції. За найменших підозрілих дій усі транзакції зупиняються до з’ясування обставин.
Переваги використання Digichanger
Чому саме Digichanger:
- Низькі комісії;
- Комісії закладено у курс обміну;
- Вигідний курс;
- Немає прихованих платежів;
- Низький ліміт мінімальної суми обміну;
- Високий ліміт максимальної суми обміну;
- Повна анонімність користувачів;
- Сайт простий та зрозумілий у користуванні;
- Накопичувальні знижки та реферальна програма.
Відгуки користувачів про обмінник Digichanger
У відгуках користувачі відзначають:
- Є можливість вибрати як вигідніший курс обміну, так і режим обміну електронних валют;
- Висока швидкість переведення крипти на електронний гаманець чи картку;
- Обмінник працює без технічних збоїв;
- Зручний сервіс для продажу Біткойна, Ефіра.
Щоб дізнатися актуальний курс на DigiChanger завітайте на сайт: https://www.digichanger.pro.
Поділитися новиною