ОГТСУ сплатив до держбюджету рекордні дивіденди з початку створення компанії — Finance.ua

ОГТСУ сплатив до держбюджету рекордні дивіденди з початку створення компанії
Оператор газотранспортної системи України перерахував до державного бюджету 5,4 мільярда гривень авансового платежу з дивідендів за підсумками роботи у 2023 році.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Це перша частина суми. Загалом за результатами 2023 року ОГТСУ сплатить до державного бюджету найбільшу суму за всю історію компанії, починаючи з моменту створення у 2019 році», — сказано в повідомленні.
За словами генерального директора ОГТСУ Дмитра Липпи, другу частину дивідендів за 2023 рік буде сплачено у терміни, встановлені чинним законодавством України.
Варто зазначити, що у 2023 році Оператор газотранспортної системи України на 33% скоротив використання паливного газу та на 59% - технологічні витрати. Це дало змогу додатково заощадити понад 3 млрд гривень.
Окрім авансового платежу з виплати дивідендів, за результатами минулого року ОГТСУ сплатив до державного бюджету 10,7 млрд грн податків. З них ПДВ склав 5,3 млрд грн, податок на прибуток — 3,6 млрд грн, інші податки і збори (в тому числі ЄСВ та ПДФО) — 1,7 млрд гривень.
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