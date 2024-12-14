Одна з країн ЄС платить кошти тим, хто хоче відновити життя на віддалених островах — Finance.ua

Одна з країн ЄС платить кошти тим, хто хоче відновити життя на віддалених островах Сьогодні 17:24 — Світ

Одна з країн ЄС платить кошти тим, хто хоче відновити життя на віддалених островах, Фото: freepik

Минулого року в Ірландії запустили проєкт Our Living Islands з повернення життя на віддалені острівні спільноти. Ті, хто надає перевагу віддаленому від цивілізації місці і не боїться фізичної праці, може отримати кошти за відновлення життя на віддалених островах країни.

Про це пише Express

Скільки коштів можна отримати

Проєкт, запущений минулого року, пропонує грант до 50 000 євро на відновлення порожніх і занедбаних будинків на віддалених ірландських островах.

Якщо ваш ремонт вимагає більше, доступний додатковий грант у розмірі до 20 000 євро.

Серед островів, що входять до цього проєкту — Арранмор, острів Клер, острів Бере та Ініс Мор, усі з приголомшливо красивою дикою природою.

Умови для участі

Однак, щоб претендувати на грант, потрібно подолати кілька перешкод.

По-перше, вам потрібен або доказ права власності, або доказ активних переговорів про купівлю, також вам потрібно жити в будинку як в основному місці проживання або орендувати його.

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Нерухомість також має бути порожньою щонайменше два роки і бути побудованою до 2007 року включно.

Грант також не оплатить вам переїзд на один із цих 30 віддалених островів — він призначений виключно для ремонту будинку на одному з них.

Крім того, ще однією умовою є проживання в Ірландії протягом десяти років.

Проте, це неймовірна можливість для людей, захоплених активним відпочинком, або тих, хто хоче уповільнити темп і жити спокійно.

УНІАН За матеріалами:

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