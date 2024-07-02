Обсяги приватних грошових переказів у травні зменшилися на 8,2% — Finance.ua

Обсяги приватних грошових переказів у травні зменшилися на 8,2% Сьогодні 19:30 — Особисті фінанси

Обсяги приватних грошових переказів у травні зменшилися на 8,2%

Обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 8,2% та становили 0,9 млрд доларів.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 19,8%, водночас інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зросли на 7,1%.

Загалом офіційними каналами надіслано на 6,9% переказів менше ніж у травні минулого року, зі свого боку потік через неформальні канали зменшився на 9,6% порівняно з травнем минулого року.

Усього за січень — травень 2024 року обсяги грошових переказів зменшилися на 7,9%: чиста оплата праці скоротилася на 17,9%, водночас приватні трансферти зросли на 14,6%.

Нагадаємо, обсяги приватних грошових переказів у лютому зменшилися на 5,4% у порівнянні з лютим минулого року та становили 0,9 млрд доларів.

Національний банк наразі працює над підготовкою законопроекту про обмеження карткових переказів. Однак вони стосуватимуться лише незначної частки безготівкових операцій громадян.

Усього у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд.

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