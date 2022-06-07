Обсяг загальної оголошеної фіндопомоги Канади сягає $1,9 мільярда — Finance.ua

Нещодавно на саміті міністрів фінансів та керівників центробанків країн G7 заступниця прем’єр-міністра та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд оголосила про рішення надати Україні додаткових 250 млн канадських доларів фінансової допомоги через адміністративний рахунок МВФ.
«Таким чином загальний обсяг фінансової допомоги Україні, оголошений урядом Канади, становить близько 1,87 млрд канадських доларів», — йдеться в повідомленні.
У Мінфіні зазначають, що залучені кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема для проведення соціальних видатків, підтримки малозахищених верств населення та внутрішньо переміщених осіб.
Під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою 6 червня міністр фінансів України Сергій Марченко закликав підтримати ініціативу України щодо виключення росії з Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та включення її до «чорного списку» FATF через грубі порушення загальних принципів FATF, недотримання стандартів FATF та негативний вплив на безпекову ситуацію в Україні та світі.