Обсяг загальної оголошеної фіндопомоги Канади сягає $1,9 мільярда — Finance.ua

Обсяг загальної оголошеної фіндопомоги Канади сягає $1,9 мільярда

Вчора 08:49 — Казна та Політика

Обсяг загальної оголошеної фіндопомоги Канади сягає $1,9 мільярда

Загальний обсяг фінансової допомоги Україні, оголошений урядом Канади, становить близько 1,87 млрд канадських доларів.

Нещодавно на саміті міністрів фінансів та керівників центробанків країн G7 заступниця прем’єр-міністра та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд оголосила про рішення надати Україні додаткових 250 млн канадських доларів фінансової допомоги через адміністративний рахунок МВФ.

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«Таким чином загальний обсяг фінансової допомоги Україні, оголошений урядом Канади, становить близько 1,87 млрд канадських доларів», — йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що залучені кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема для проведення соціальних видатків, підтримки малозахищених верств населення та внутрішньо переміщених осіб.

Під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою 6 червня міністр фінансів України Сергій Марченко закликав підтримати ініціативу України щодо виключення росії з Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та включення її до «чорного списку» FATF через грубі порушення загальних принципів FATF, недотримання стандартів FATF та негативний вплив на безпекову ситуацію в Україні та світі.

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