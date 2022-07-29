Обсяг готівки в обігу скоротився: скільки банкнот припадає на одного жителя України (інфографіка) — Finance.ua

Обсяг готівки в обігу скоротився: скільки банкнот припадає на одного жителя України (інфографіка) Вчора 20:02 — Казна та Політика

Обсяг готівки в обігу скоротився: скільки банкнот припадає на одного жителя України (інфографіка)

Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні на 1 липня 2022 року, становила 674 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зокрема: майже 3 млрд шт. банкнот на загальну суму 668,7 млрд грн, а також майже 14,1 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,1 млрд грн. Це на 46,4 млрд грн або на 7,4% більше, ніж на початку 2022 року (на 01.01.2022 — 627,6 млрд грн).

Водночас, якщо порівнювати з початком квітня цього року, спостерігається поступове скорочення готівки в обігу. Так, цьогоріч за квітень—червень вона зменшилася майже на 2% або на 11 млрд грн (станом на 1 квітня 2022 року в обігу перебувало 685 млрд грн).

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Зокрема на одного жителя України припадало: 72 банкноти та 166 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року — 71 та 162 шт. відповідно).

Якої готівки найбільше і найменше:

традиційно в готівковому обігу найбільше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу), а найменше — монет номіналом 10 гривень (0,8%);

найменше зараз банкнот в обігу номіналом 10 гривень (4% від загальної кількості банкнот в обігу). Це пов’язано з тим, що такі банкноти НБУ поступово — в міру їх зношення — замінює на відповідні обігові монети, які можуть значно довший час перебувати в обігу;

найбільше ж у готівковому обігу тепер банкнот номіналом 500 гривень (24,9% від загальної кількості банкнот в обігу). Така зміна відбулася через зростання попиту на цей номінал банкнот, а також збільшення обсягів вилучення з обігу банкнот номіналом 200 грн, зокрема старого дизайну.

В умовах війни багато українців віддають перевагу безготівковим операціям із платіжними картками, які є безпечнішими.

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