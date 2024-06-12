Оборот роздрібної торгівлі на другий рік повномасштабної війни зріс на 30% (інфографіка) — Finance.ua

Оборот роздрібної торгівлі на другий рік повномасштабної війни зріс на 30% (інфографіка) Сьогодні 16:33

Оборот роздрібної торгівлі на другий рік повномасштабної війни зріс на 30% (інфографіка)

На другий рік повномасштабної війни ритейлери збільшили чистий дохід від реалізації продукції майже на 380 млрд грн порівняно із 2022-м.

Про це йдеться у висновках спільного дослідження YouControl. Market та Асоціації ритейлерів України

У 2023 році показник досяг 1,54 трлн грн, що на 30% більше, ніж у 2022 році, і на 100 млрд грн більше за довоєнні обороти галузі.

Враховуючи, що офіційний рівень інфляції у 2023 році становив лише 5,1%, можна стверджувати, що український ритейл стає на шлях активного розвитку.

Як пояснює фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк зростання чистих доходів від реалізації продукції у гравців ринку роздрібної торгівлі в 2023 році виглядає незвично на фоні продовження руйнівної російсько-української війни, втім має вагомі економічні причини:

«По-перше, позитивним фактором для ритейлу виступила макрофінансова, валютна та цінова стабільність, яку вдавалось утримували нацбанку та мінфіну в процесі складних однак конструктивних взаємовідносин із країнами-союзниками та міжнародними донорами останні півтора року.

По-друге, зростання бюджетних видатків підсилених міжнародною допомогою і ростом податкових надходжень додало фіскальних стимулів економіці, адже кошти в кінцевому підсумку опинились на споживчому ринку.

По-третє, попри зміну режиму валютного курсоутворення у напрямку керованої гнучкості курс гривня/долар донедавна більше тяжів до керованості та утримання від девальваційного шоку, що створювало сприятливі умови для імпорту, роль якого лишається напрочуд вагомою в структурі роздрібної торгівлі.

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«Важливий вплив на зростання роздрібного ринку впродовж 2023-го та 5 місяців 2024 року чинила й внутрішня антикрихкість основних учасників ринку ритейлу, які зуміли чудово адаптувати бізнес-моделі до шоків війни, втримавшись на плаву в перший рік повномасштабного вторгнення попри фізичні руйнування мережі на прифронтових та тимчасово окупованих територіях, енергетичну кризу, а також тектонічні зміни в логістичних ланцюжках та демографічному ландшафті країни» — повідомив він.

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