Нижче за 40 грн/л: на АЗС України впали цiни на дизельне пальне — Finance.ua

Нижче за 40 грн/л: на АЗС України впали цiни на дизельне пальне Сьогодні 19:00 — Енергетика

Роздрібні ціни на дизпальне вперше опустилися нижче за 40 грн/л. Новий мінімум серед національних мереж встановила мережа «Авантаж» з ціною на дизель у 39,50 грн/л.

Про це свідчить щоденний ціновий моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Виклик «Авантажу» кинули Chipo (68 АЗС), VST (76 АЗС) та Prime (понад 40 АЗС). Перша встановила на кількох окремих АЗС, зокрема у столиці, цінник 39 грн/л на ДП і бензин А-95 (у середньому по мережі ДП коштувало 40,05 грн/л, — 67 коп./л за добу), на «п'ятірку» — 41,40 грн/л (- 52 коп./л).

VST й Prime пропонували дизпальне за 39,68 грн/л і 40,00 грн/л відповідно.

Вочевидь, найближчими днями роздрібні ціни зроблять черговий крок донизу, прогнозують експерти.

Нагадаємо, протягом травня в Україні середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 2,31 грн/л (5%), до 43,63 грн/л. Водночас бензин марки А-95 здешевшав на 1,52 грн/л (3%), до 45,06 грн/л.

Як відомо, з липня в Україні здорожчають усі види моторного пального.

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MMR За матеріалами:

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