Новий сезон, обмежень немає. Україна представила умови закачування газу для іноземних партнерів — Finance.ua

Новий сезон, обмежень немає. Україна представила умови закачування газу для іноземних партнерів Сьогодні 05:45 — Енергетика

Новий сезон, обмежень немає. Україна представила умови закачування газу для іноземних партнерів

Компанії Оператор ГТСУ та Укртрансгаз презентували умови нового сезону закачування газу для іноземних трейдерів.

Як повідомили в ОГТСУ, обидві компанії провели спільний shippers-meeting — щорічний партнерський захід за участі представників Єврокомісії, НКРЕКП, Європейської асоціації енерготрейдерів (ETE), оператора ГТС Польщі Gaz-System та ключових замовників послуг транспортування та зберігання, під час якого презентували можливості для трейдерів у новому сезоні закачування газу 2024/2025 років.

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Команда ОГТСУ представила аналіз ринку газу України та умови використання газової інфраструктури в новому сезоні. Зокрема, у сезоні 2024/2025 років всі гарантовані потужності на точках міждержавних з'єднань ЄС-Україна (Словаччина, Польща, Угорщина) збережені та доступні для бронювання і використання, незалежно від наявності потоків через будь-які інші міждержавні точки.

Враховуючи чотирикратний ріст обсягів транспортування газу іноземних замовників на зберігання до України в минулому році порівняно з 2022-м, представники ОГТСУ нагадали, що немає жодних фізичних обмежень для реекспорту газу, закачаного до українських підземних сховищ.

Серед пріоритетних проєктів Оператора ГТС України в 2024 році — збереження чинних умов для клієнтів на весь сезон 2024/25 та збільшення доступних маршрутів транспортування газу до ГТС України.

Зокрема, ОГТСУ спільно з Нацкомісією з енергетики працює над продовженням дії чинного тарифу для послуги shorthaul до 1 квітня 2025 року.

Ще одним напрямком роботи Оператора є забезпечення диверсифікації маршрутів та джерел потенційного завезення газу до України. Для цього ОГТСУ спільно з суміжними операторами проводить у липні 2024 року аукціони з доступу до нової (збільшеної) потужності, що має на меті створення гарантованої потужності для транспортування газу з Польщі та з Трансбалканського напрямку в рамках ініціативи Вертикального коридору.

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