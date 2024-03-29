Новий сезон, обмежень немає. Україна представила умови закачування газу для іноземних партнерів — Finance.ua
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Новий сезон, обмежень немає. Україна представила умови закачування газу для іноземних партнерів

Енергетика
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Новий сезон, обмежень немає. Україна представила умови закачування газу для іноземних партнерів
Новий сезон, обмежень немає. Україна представила умови закачування газу для іноземних партнерів
Компанії Оператор ГТСУ та Укртрансгаз презентували умови нового сезону закачування газу для іноземних трейдерів.
Як повідомили в ОГТСУ, обидві компанії провели спільний shippers-meeting — щорічний партнерський захід за участі представників Єврокомісії, НКРЕКП, Європейської асоціації енерготрейдерів (ETE), оператора ГТС Польщі Gaz-System та ключових замовників послуг транспортування та зберігання, під час якого презентували можливості для трейдерів у новому сезоні закачування газу 2024/2025 років.
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Команда ОГТСУ представила аналіз ринку газу України та умови використання газової інфраструктури в новому сезоні. Зокрема, у сезоні 2024/2025 років всі гарантовані потужності на точках міждержавних з'єднань ЄС-Україна (Словаччина, Польща, Угорщина) збережені та доступні для бронювання і використання, незалежно від наявності потоків через будь-які інші міждержавні точки.
Враховуючи чотирикратний ріст обсягів транспортування газу іноземних замовників на зберігання до України в минулому році порівняно з 2022-м, представники ОГТСУ нагадали, що немає жодних фізичних обмежень для реекспорту газу, закачаного до українських підземних сховищ.
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Серед пріоритетних проєктів Оператора ГТС України в 2024 році — збереження чинних умов для клієнтів на весь сезон 2024/25 та збільшення доступних маршрутів транспортування газу до ГТС України.
Зокрема, ОГТСУ спільно з Нацкомісією з енергетики працює над продовженням дії чинного тарифу для послуги shorthaul до 1 квітня 2025 року.
Ще одним напрямком роботи Оператора є забезпечення диверсифікації маршрутів та джерел потенційного завезення газу до України. Для цього ОГТСУ спільно з суміжними операторами проводить у липні 2024 року аукціони з доступу до нової (збільшеної) потужності, що має на меті створення гарантованої потужності для транспортування газу з Польщі та з Трансбалканського напрямку в рамках ініціативи Вертикального коридору.
За матеріалами:
НВ
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