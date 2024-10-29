Новий поїзд з’єднає 2 найпопулярніші напрямки Італії — Finance.ua

Новий поїзд з’єднає 2 найпопулярніші напрямки Італії
З 15 вересня туристи можуть сідати на потяг Frecciarossa з Неаполя в Кампанії до Горіції у Фріулі-Венеції-Джулії без пересадок у транзитних вузлах.
Про це пише traveloffpath.
Заплановані зупинки в Римі, Флоренції, Болоньї та Венеції, але мандрівникам більше не доведеться сідати до кількох потягів, щоб дістатися зі столиці залитого сонцем Півдня Італії на крайній північний схід.
Вартість квитків на Frecciarossa з Неаполя до Горіції коштує від 46 доларів США.
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Нагадаємо, Уряд Італії вивчає можливість підвищення туристичних зборів у літній період через надто великий наплив туристів, пише Financial Times (FT). Міністр туризму Даніела Сантанче заявила, що уряд обговорить цю ініціативу з представниками туристичної галузі у вересні, і тоді вже вирішить, чи варто підвищувати податки.
Італійські міста можуть стягувати податки за нічліг як із іноземних, так і з італійських гостей, і зараз сума платежу зазвичай становить від €1 до €5 з особи за ніч — залежно від кількості зірок готелю чи гостьового будинку, де зупинився турист.
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