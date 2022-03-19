Норвегія готується прийняти до 100 тис. українських біженців — Finance.ua
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Норвегія готується прийняти до 100 тис. українських біженців

Вчора 09:15Особисті фінанси
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Норвегія готується прийняти до 100 тис. українських біженцівНорвегія готується прийняти до 100 тис. українських біженців
Норвегія розраховує прийняти близько 30 тис. біженців з України, однак готується розмістити в себе до 100 тис. людей.
Про це заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стоере, передає Reuters.
«Норвегія вважає, що країна прийме близько 30 тис. українських біженців цього року, але готується до ситуації, в якій може прибути до 100 тис., оскільки більше людей втечуть від російського вторгнення», — розповів він у парламенті.
Якщо до Норвегії прибудуть 100 тис. українців, їх доведеться розміщувати на спортивних аренах, складах і навіть у наметах.
Зараз до країни приїхало близько 2 тис. біженців.
Уряд повідомив, що незабаром розмістить іще 5250 українців, зокрема тих, хто спочатку поїхав до Молдови, і 550 людей, які потребують медичної допомоги.

Де біженцям шукати допомогу за кордоном

За матеріалами: Espreso.tv
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