Норвегія готується прийняти до 100 тис. українських біженців — Finance.ua

Норвегія готується прийняти до 100 тис. українських біженців

Вчора 09:15 — Особисті фінанси

Норвегія готується прийняти до 100 тис. українських біженців

Норвегія розраховує прийняти близько 30 тис. біженців з України, однак готується розмістити в себе до 100 тис. людей.

Про це заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стоере, передає Reuters

«Норвегія вважає, що країна прийме близько 30 тис. українських біженців цього року, але готується до ситуації, в якій може прибути до 100 тис., оскільки більше людей втечуть від російського вторгнення», — розповів він у парламенті.

Якщо до Норвегії прибудуть 100 тис. українців, їх доведеться розміщувати на спортивних аренах, складах і навіть у наметах.

Зараз до країни приїхало близько 2 тис. біженців.

Уряд повідомив, що незабаром розмістить іще 5250 українців, зокрема тих, хто спочатку поїхав до Молдови, і 550 людей, які потребують медичної допомоги.

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