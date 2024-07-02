НКЦПФР визнала ненадійними ще 12 інвестпроєктів — Finance.ua

НКЦПФР визнала ненадійними ще 12 інвестпроєктів Сьогодні 16:30 — Фондовий ринок

НКЦПФР визнала ненадійними ще 12 інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів.

Про це свідчить інформація на сайті НКЦПФР.

«Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється», — сказано в повідомленні.

Хто потрапив до списку:

Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі « Захист прав інвесторів ».

У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись « 10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту », можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії

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