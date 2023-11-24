Німеччина планує збільшити держборг і закрити «діру» в бюджеті — Finance.ua

Німеччина планує збільшити держборг і закрити «діру» в бюджеті Вчора 11:30 — Світ

Німеччина планує збільшити держборг і закрити «діру» в бюджеті

Федеральний уряд Німеччини планує збільшити державний борг і не виключає підвищення податків, що дасть можливість закрити величезну «діру» в бюджеті.

На таку перспективу вказав міністр фінансів Крістіан Лінднер у своїй заяві для преси в четвер у Берліні.

Очільник Мінфіну поінформував, що представить уряду проєкт додаткового бюджету на 2023 рік в наступну середу.

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«Після консультації з канцлером і віцеканцлером наступного тижня я представлю додатковий бюджет на цей рік. Ми покладемо витрати, особливо для покриття обмежень цін на електроенергію та газ, на конституційно безпечну основу», — сказав політик.

За його словами, про бюджет на 2024 рік можна буде говорити лише тоді, коли буде «конституційно безпечна ситуація».

Лінднер хоче призупинити дію на нинішній рік так званого «боргового гальма», закріпленого в Основному законі, що дозволить федеральному уряду значно збільшити борг.

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Згідно з розрахунками Міністерства фінансів, це передбачає додаткову суму в розмірі близько 45 млрд євро, яка призначена насамперед для того, щоб підвести фінансову базу під витрати енергетичного кризового фонду.

З додатковим бюджетом новий борг в основному бюджеті, ймовірно, збільшиться приблизно до 90 млрд євро.

Таким чином правляча трипартійна коаліція реагує на нещодавнє рішення Федерального конституційного суду.

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Однак, кажуть експерти, додатковий бюджет навряд чи буде можливим без оголошення урядом надзвичайної ситуації. Це ставить під сумнів можливість ухвалення до кінця року головного фінансового документа на наступний рік, який планували проголосувати в Бундестазі наступного тижня.

Коаліція у складі соціал-демократів, «Зелених» і лібералів у середу відклала термін переговорів щодо бюджету-2024, намагаючись знайти вихід з кризи, спричиненої «дірою» у фінансах на 60 млрд євро через рішення Конституційного суду, який заборонив скеровувати невикористані кошти з надзвичайного «ковідного» пакету на екологічні ініціативи та підтримку промисловості.

Ситуація може торкнутися й України, військову допомогу якій планувалося збільшити з 4 млрд євро цього року до 8 млрд євро наступного.

Укрінформ За матеріалами:

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