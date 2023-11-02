Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Що до нього увійшло — Finance.ua

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Що до нього увійшло Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Що до нього увійшло

Уряд Німеччини оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійшли радари для систем ППО, бронетранспортери, безпілотники та зимова форма для українських військових.

Список нового пакета військової допомоги пресслужба німецького уряду опублікувала в четвер, 2 листопада.

Згідно з опублікованою інформацією, Україна отримала шість багатофункціональних радіолокаційних систем TRML-4D. Вони використовуються для виявлення, супроводу та класифікації різних повітряних цілей.

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Також Німеччина надала українським військовим сім чеських безпілотних літальних апаратів Primoco ONE.

Безпілотники цього сімейства здатні перебувати в повітрі до 10 годин та діяти на максимальній дальності в 1,500 кілометрів.

Крім того, Україна отримала таке озброєння та військове майно:

16 неназваних бронетранспортерів;

20 безпілотних надводних дронів;

12 вантажних автомобілів MAN TGS;

75 сідельних тягачів 8×8 HX81;

70 напівпричепів;

230 терміналів супутникового зв’язку;

1 PCB-принтер (3D-принтер);

2 системи протиракетного захисту для вертольотів;

80,600 захисних окулярів для військовослужбовців;

30,000 комплектів зимового одягу.

У пресслужбі німецького уряду не назвали вартість озброєння, обладнання та військового майна, яке увійшло до нового пакета військової допомоги Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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