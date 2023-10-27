Шольц закликає німецькі компанії активніше брати на роботу українців — Finance.ua

Шольц закликає німецькі компанії активніше брати на роботу українців Сьогодні 16:22 — Казна та Політика

Українські біженці, майже мільйон яких наразі живуть і працюють у Німеччині, є чудовою можливістю для німецьких компаній і вирішити питання нестачі робочої сили, і створити заділ для майбутньої тіснішої співпраці з Україною, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на відкритті шостого українсько-німецького бізнес-форуму в Берліні у вівторок.

«Скористайтеся цим величезним потенціалом. Інтегруйте українців, які тут із нами, у свої компанії. Навіть якщо ці жінки та чоловіки повернуться в Україну після війни, вони стануть цінним активом для своїх компаній. Тому що тоді вони утворюють „людські мости“ з країною, яка, будучи кандидатом на членство в ЄС, володіє величезним економічним потенціалом», — наголосив канцлер

За його словами, багато українських біженців у ці тижні та місяці закінчують інтеграційні курси, багато тепер розмовляють німецькою і майже всі вони добре освічені.

«Це гарантія того, що економічні відносини між Німеччиною та Україною розвиватимуться ще краще і динамічніше в майбутньому», — охарактеризував інтеграцію українців у німецькі компанії Шольц.

Він зазначив, що Україна — це країна з мільйонами працьовитих, добре освічених громадян. «Країна, з якою ми пов’язані тісніше, ніж будь-коли раніше, завдяки українцям, які зараз живуть тут із нами», — наголосив канцлер Німеччини.

За даними організаторів форуму, серед яких — Німецька торгово-промислова палата (DIHK), Східний комітет німецької економіки (OA) та Німецько-українська торгово-промислова палата (AHK Ukraine), захід зібрав понад 500 учасників, які хочуть дізнатися про економічний розвиток України під час війни, а також про наявні можливості співпраці й інвестицій. Цьогорічна конференція має назву «Економіка України знову зростає, незважаючи на війну/Попит з боку німецьких компаній». Три панельні дискусії присвячені темам інфраструктури, енергетики та оборони.

«Незалежно від війни вже розпочато десяток інвестиційних проєктів, і німецькі компанії наразі звертаються по інвестиційні гарантії до федерального уряду ще стосовно 30 проєктів. Відновлення розпочалося, і до неї долучилися німецькі компанії», — наголосив заступник голови OA Крістіан Брух (Christian Bruch).

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