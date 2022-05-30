Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки

Вчора 11:27Казна та Політика
3323
Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримкиНімеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки
Німеччина анонсувала фінансову підтримку Україні.
Про це на своїй сторінці у twitter написала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.
"Обговорила з міністром фінансів Сергієм Марченко актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн",- пише вона.
Читайте також
Нагадаємо, уряд Німеччини звів військову підтримку України до мінімуму за останні дев’ять тижнів. Зокрема, Німеччина з кінця березня не постачала навіть жодного гідного уваги легкого озброєння.
З 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві поставки зброї від федерального уряду. Обидві містили лише невеликі пристрої. У середині травня Німеччина надіслала 3000 протитанкових мін і ще 1600 спеціальних протитанкових мін спрямованої дії.
Місце для вашої реклами
Ще одна поставка від федерального уряду надійшла в Україну місяцем раніше. У ній були лише запчастини до кулеметів, «запалювачі», детонаційні шнури, радіостанції, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.