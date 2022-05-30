Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки — Finance.ua

Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки

Вчора 11:27 — Казна та Політика

Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки

Німеччина анонсувала фінансову підтримку Україні.

Про це на своїй сторінці у twitter написала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Обговорила з міністром фінансів Сергієм Марченко актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн",- пише вона.

Нагадаємо, уряд Німеччини звів військову підтримку України до мінімуму за останні дев’ять тижнів. Зокрема, Німеччина з кінця березня не постачала навіть жодного гідного уваги легкого озброєння.

З 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві поставки зброї від федерального уряду. Обидві містили лише невеликі пристрої. У середині травня Німеччина надіслала 3000 протитанкових мін і ще 1600 спеціальних протитанкових мін спрямованої дії.

Ще одна поставка від федерального уряду надійшла в Україну місяцем раніше. У ній були лише запчастини до кулеметів, «запалювачі», детонаційні шнури, радіостанції, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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