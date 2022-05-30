«Борги минулого». У Німеччині пояснили, звідки взялися закиди щодо недостатньої допомоги Україні — Finance.ua
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«Борги минулого». У Німеччині пояснили, звідки взялися закиди щодо недостатньої допомоги Україні

Вчора 09:34Казна та Політика
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У Німеччині не розуміють закидів щодо недостатньої допомоги Україні, вважаючи, що ФРН «не може виконати всі побажання» Києва. В уряді припускають, що саме стало приводом для них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час інтерв’ю Die Welt міністра економіки ФРН Роберта Габека.
«Справа зовсім не в тому, що Німеччина нічого не постачає або постачає занадто мало. Вірно те, що Берлін не може виконати всі побажання України. Це створює певну напругу», — сказав він.
На підтвердження своїх слів Габек зазначив, що на цей час українські солдати тренуються на Panzerhaubitze 2000.
«Це одне з найсучасніших артилерійських знарядь. Це вимагає навчання. Німеччина незабаром поставить цю зброю Україні», — додав він.
На думку міністра економіки, подібні звинувачення можуть бути наслідком того, що останніми роками Німеччина «надто некритично ставилася до російського уряду».
«Німеччина побудувала „Північний потік-2“, попри анексію Криму та ігнорувала попередження східноєвропейських партнерів. Це має ефект. Сьогодні ми стикаємося з боргами, в які ми влізли у минулому», — пояснив Габек.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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