Німеччина надасть €76 мільйонів гранту для захисту української енергосистеми — Finance.ua

Німеччина надасть €76 мільйонів гранту для захисту української енергосистеми Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Німеччина надасть €76 мільйонів гранту для захисту української енергосистеми

Німецький уряд і державний банк KfW виділили Україні грант на 76 мільйонів євро. Їх використають, щоб забезпечити захист українських енергооб'єктів цієї зими.

Про це повідомили в пресслужбі «Укренерго».

У компанії уточнили, що кошти підуть на будівництво інженерного захисту підстанцій, встановлення нового обладнання, зокрема автотрансформаторів, та модернізацію мережі на кордоні з Європою. За словами голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького, ці заходи зроблять електропостачання українців надійнішим.

Читайте також У вересні експорт електрики сягнув рекордних показників за 2023 рік

«Також надане фінансування допоможе „Укренерго“ у подальшій розбудові взаємозв'язків енергосистем України і Молдови з енергосистемою континентальної Європи», — додав він.

Раніше Україна замовила 100 високовольтних трансформаторів на випадок зимових обстрілів. Половину з них виготовляють у межах країни, решту — закуплять за кордоном та зберігатимуть у Польщі й Румунії, доки не виникне потреби застосувати обладнання.

Читайте також Українці побачили графіки відключень світла на зиму-2023: що вони означають і як користуватися

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомляв, що в Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія в енергетиці. Із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей в енергосистему вже додали 1,5 ГВт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.