Німеччина надасть €76 мільйонів гранту для захисту української енергосистеми — Finance.ua
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Німеччина надасть €76 мільйонів гранту для захисту української енергосистеми

Казна та Політика
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Німеччина надасть €76 мільйонів гранту для захисту української енергосистеми
Німеччина надасть €76 мільйонів гранту для захисту української енергосистеми
Німецький уряд і державний банк KfW виділили Україні грант на 76 мільйонів євро. Їх використають, щоб забезпечити захист українських енергооб'єктів цієї зими.
Про це повідомили в пресслужбі «Укренерго».
У компанії уточнили, що кошти підуть на будівництво інженерного захисту підстанцій, встановлення нового обладнання, зокрема автотрансформаторів, та модернізацію мережі на кордоні з Європою. За словами голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького, ці заходи зроблять електропостачання українців надійнішим.
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«Також надане фінансування допоможе „Укренерго“ у подальшій розбудові взаємозв'язків енергосистем України і Молдови з енергосистемою континентальної Європи», — додав він.
Раніше Україна замовила 100 високовольтних трансформаторів на випадок зимових обстрілів. Половину з них виготовляють у межах країни, решту — закуплять за кордоном та зберігатимуть у Польщі й Румунії, доки не виникне потреби застосувати обладнання.
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Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомляв, що в Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія в енергетиці. Із запланованих 1,7 ГВт додаткових потужностей в енергосистему вже додали 1,5 ГВт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
hromadske.tv
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